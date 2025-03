Split Risk apresenta novo conselho consultivo

A Split Risk apresentou seu novo conselho consultivo. Os três membros são Gabriel Boyer, CFO da Tailor Partners, com passagens por Newe Seguros e Markel Seguros; Fabio Tulio Felippe, diretor estratégico e presidente do Conselho da Sankhya; e Luciano Penha, que já foi vice-presidente da Policard e diretor Geral da Up Brasil.

Os três executivos possuem grande experiência em negócios e relacionamento entre empresas (B2B); atuam ou atuaram em mercados altamente regulados, como é o caso do mercado de seguros. Também são profissionais que já criaram o seu próprio negócio, aumentaram a capacidade e eficiência da empresa (escala) e maximizaram retorno sobre o investimento, realizando sua saída de forma parcial ou integral.

“Estamos muito felizes em contar com profissionais com esse nível de conhecimento e senioridade. Tenho certeza de que ajudarão muito para o crescimento da companhia. São investidores ativos do mercado, que aumentarão muito a nossa capacidade em analisar projetos estratégicos para futuras aquisições”, destacou Pedro Pires, CEO da Split Risk.

A importância de contar com um conselho consultivo se deve principalmente ao aprimoramento da governança corporativa, o que garante maior transparência, eficiência operacional e segurança para investidores e stakeholders; além da capacidade de conectar as necessidades da companhia a fornecedores e soluções que agilizam o desenvolvimento dos negócios.

Vale lembrar que, recentemente, a Split Risk anunciou a captação de R$ 50 milhões com os grupos HSR Soluções e Participações, que investe em empresas que complementam o ecossistema de mobilidade como meios de pagamentos e vistoria online; e a La Barca Empreendimentos, holding que conta com diversos projetos e investimentos nos segmentos imobiliário, financeiro e de tecnologia. Os recursos captados estão sendo aplicados principalmente no aprimoramento do Capital Mínimo Requerido (CMR) e em tecnologia.

“Parte do sucesso está no nosso modelo de negócios de IaaS (Insurance-as-a-service). Para atrair um público que ainda não consome seguros, oferecemos regras flexíveis, como a contratação por assinatura (pré-pago), sem análise de perfil e de forma facilitada. Além disso, a nossa emissão de apólice é mensal e o cancelamento é simplificado. De toda a base de clientes, somos a primeira apólice de seguros para mais de 65% deste público”, concluiu Pires.