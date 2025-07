Perda de bagagem ou cancelamento de viagem, que exigem mudanças nos planos, podem causar transtornos e prejuízos financeiros significativos. Nesse contexto, o seguro viagem se destaca como uma das principais formas de proteção, oferecendo cobertura para extravio, dano ou furto de malas, além de reembolso por despesas relacionadas a cancelamentos.

Entre as situações que podem impedir o embarque estão demissão involuntária, cancelamento das férias, recusa ou negativa de visto pelo país de destino, divórcio ocorrido após a compra do pacote de viagem, entre outros. Nesses casos, a cobertura de cancelamento garante o reembolso total do valor pago, incluindo despesas com passagem e hospedagem.

Segundo Anna Angotti, gerente de vendas de seguros de vida individual e de viagem da Omint, o ideal é que o passageiro contrate o seguro junto com a compra das passagens e da hospedagem. Em caso de imprevisto, recomenda-se comunicar a seguradora assim que souber da necessidade do cancelamento e apresentar a documentação que comprove o motivo.

A especialista destaca que o Omint Seguro Viagem oferece cobertura para até 17 motivos, os quais podem ser contratados conforme o perfil da viagem e do viajante. “O seguro não se limita a questões de saúde, e a cobertura para cancelamento de viagem é um ótimo exemplo disso, pois poucos conhecem esse benefício”, comenta Anna.

Quando o imprevisto envolve a perda de bagagem, a dor de cabeça para os viajantes pode ser ainda maior, uma vez que muitos já estão no destino e necessitam de seus pertences. Essa situação não é rara. Somente em 2024, cerca de 33,4 milhões de malas foram extraviadas em todo o mundo, segundo dados da SITA, empresa especializada em tecnologia para o setor aéreo.

Ao perceber que a mala não chegou, o primeiro passo do passageiro deve ser procurar o balcão da companhia aérea e preencher o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), documento que formaliza a ocorrência. Entretanto, a assistência oferecida pelas companhias nem sempre cobre todos os prejuízos causados pela perda.

É justamente nesse momento que o seguro viagem oferece suporte adicional ao segurado, garantindo respaldo financeiro em casos como atraso na localização das malas. É importante lembrar que o extravio só é oficialmente reconhecido após a confirmação da companhia aérea.

“Além da perda total da bagagem, o seguro cobre danos, furto e protege o viajante mesmo em situações de violação da mala ou subtração de itens. Também há uma cobertura específica para demora na devolução da bagagem, que garante um pagamento emergencial após as primeiras 24h, destinado a custear necessidades básicas como itens de higiene pessoal e vestuário”, destaca Anna.

Mais do que uma exigência em alguns destinos internacionais, o Omint Seguro Viagem é uma escolha estratégica que oferece proteção financeira e emocional, com atendimento em português 24 horas por dia, 7 dias por semana, e cobertura nos cinco continentes, seja para viagens de lazer ou a negócios.