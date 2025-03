Hero Seguros oferece comissão extra para agentes de viagens

Diante do momento desafiador para o setor de turismo, a Hero Seguros anuncia uma ação especial para apoiar seus parceiros de trade. Entre os dias 20 de março e 30 de abril, a empresa oferecerá uma comissão adicional de 10% sobre as vendas de seguro viagem, representando um aumento de 20% na remuneração base da Hero, sem impacto no valor pago pelo consumidor final.

“É um dever nosso apoiar quem nos apoia todos os dias e todos os anos vendendo os nossos produtos junto aos consumidores de turismo”, afirma Raphael Swierczynski, CEO e Co-founder da Hero Seguros.

A iniciativa foi pensada para ajudar o mercado como um todo, reforça Guilherme Wrosclawski, CEO e Co-founder da Hero Seguros: “Não se trata de uma ação oportunista. Nos últimos dias, ficamos em várias reuniões pensando em como poderíamos agir dentro do que cabe a nós como uma empresa de seguro viagem para ajudar o mercado como um todo e não como uma oportunidade de mais vendas. Também não estamos aqui para julgar nenhum outro empreendedor do mercado de turismo, o que ocorreu ou não ocorreu, mas sim entender como podemos ajudar”.

Além disso, a Hero reforça que a campanha “Eu Confio, Eu Indico” continua valendo como uma oportunidade extra de remuneração para os agentes. “Vale dizer também que recentemente lançamos a nossa campanha de MGM – Eu Confio, Eu Indico, que também pode ser uma renda extra para vocês que já confiam seus clientes à gente. Ao indicar uma agência parceira, vocês ganham 5% de comissão por três meses sobre as vendas desse parceiro indicado.

Vamos nos juntar a essa corrente do bem, vamos em prol do turismo passar por essa fase”, destaca Luciana Volante, CRO da Hero Seguros. Com essa ação, a seguradora reafirma seu compromisso com o trade e reforça seu papel como parceira dos agentes de viagem em qualquer cenário.