Allianz Trade: seguro de crédito cresce na adversidade

EXCLUSIVO – A Multiplica Seguros e a Allianz Trade promoveram na manhã de hoje (20) um evento para falar sobre as oportunidades de negócios do seguro de crédito. Luciano Mendonça, diretor comercial da seguradora, ressaltou a importância do corretor de seguros se interessar por este produto, que pode trazer bons ganhos e diversificação.

Quando a situação econômica não está boa, com inflação e taxa de juros altas, as pessoas têm medo de vender à prazo. O ano passado foi bem complicado para o seguro de crédito. De acordo com informações do mercado, as recuperações judiciais cresceram mais de 61%, passando de 2 mil casos. Dos 21 milhões de CNPJ’s ativos no Brasil, mais de 6 milhões possuem algum tipo de restrição.

Os grandes sinistros, como das Lojas Americanas em 2023 e da Agrogalaxy em 2024, despertaram a maior conscientização da necessidade do seguro para proteger as operações de crédito das empresas. “Isso significa ter um compliance e governança melhores do negócio da empresa, e o seguro de crédito entra para garantir o longo prazo”, explica Luciano Mendonça, diretor Comercial da Allianz Trade.

Ele acrescenta que a empresa trabalhar para desenhar uma apólice que supra as necessidades dos clientes, vestindo a empresa. “Contamos muito com o corretor de seguros para isso. Esse é um ramo que conta com poucos corretores atuando, sem muita concorrência e com um mundo de clientes a serem prospectados”, sugere Mendonça.

O perfil mais comum de consumidores de seguro de crédito é de empresas manufatureiras com faturamento de médio para grande, principalmente empresas multinacionais, e as nacionais que já possuem nível de solidez mais maduro, que comece a pensar em outras formas de proteção dos ativos que possui em seu balanço.

Para 2025, a Allianz Trade pretende expandir os seguros de crédito. “isso tem de ser feito através de plataformização e de distribuição de seguros em market places. Temos um produto comercializado no exterior, que está chegando agora ao Brasil, que chama-se Buy Now, Pay Later. O produto digital pode ser plugado em plataformas de market place, e abre a possibilidade de pagamento via Allianz Pay, dando cobertura para a venda”, comenta Mendonça.