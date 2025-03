Icatu confirma crescimento consistente nos últimos dois anos

EXCLUSIVO – A Icatu Seguros apresentou resultados recordes pelo segundo ano consecutivo segundo o balanço da companhia. Ela encerrou o ano de 2024 com lucro líquido de R$ 439,2 milhões, montante 25% superior ao do ano anterior. De acordo com o CEO da companhia, Luciano Soares, este desempenho é fruto da estratégia de fortalecimento dos canais de distribuição e o desenvolvimento de novos produtos que agregaram valor aos serviços oferecidos pela seguradora.

“O crescimento de 2024 está consistente com o que aconteceu em 2023, crescemos em todas as linhas de negócios, com destaque para o seguro de vida. Isso nos deixa animados em relação ao que temos junto aos parceiros, desde os canais tradicionais corretores, bancos, digitais e cooperativas de crédito”, comemora o CEO, reforçando que as parcerias são desenvolvidas nas mais diversas modalidades.

No mesmo período, as receitas de prêmios, contribuições de previdência e receitas de capitalização da companhia somaram R$ 14,4 bilhões, um aumento de 11% em relação a 2023.

Em 2024, a base de clientes também cresceu e atingiu 11 milhões. O número reflete o engajamento dos seus mais de 10 mil corretores e a aceleração do número de parcerias estratégicas da seguradora – atualmente, são mais de 350 parceiros no país, como grandes bancos, varejistas, cooperativas e fintechs.

Soares também aponta que todas as linhas de negócios são importantes. “Sempre fomos muito fortes em previdência, vida e capitalização. Estas linhas são complementares umas às outras. A depender de ciclos econômicos e posicionamentos de alguns canais, uma coisa se contrapõe a outra. A forma da empresa estar estabelecida acaba favorecendo uma gestão de resultados com menor volatilidade”, comenta, levando em conta as condições macroeconômicas.

“A demanda por proteção continua existindo, o grande desafio é como sensibilizar o cliente final para que agregar valor nesta proteção, independente de que seja desde amais modesta até as questões sucessórias”, acrescenta Soares. Para ele, é um desafio buscar soluções que tenham um alcance abrangente e que sejam democráticas, amplas e complementares.

A Icatu investe em tecnologia e no desenvolvimento de novos produtos porque a demanda por proteção deve continuar crescendo, independente do ciclo econômico. Ao diversificar seus canais de distribuição, ela pode trabalhar desde o microsseguro até aquele produto com venda mais elaborada. “Tentamos alcançar todo o espectro da sociedade com o desafio de chegar a todos os consumidores finais. Por isso, a importância da diversidade de canais. É o cliente que vai escolher com quem vai trabalhar e estamos aptos a atendê-los em todos os canais”, ressalta Soares.





Marcio Palmeira

Marcio Palmeira, CFO da Icatu, destaca que independente do ciclo econômico, a relação de crescimento da companhia deve continuar. O que muda são as linhas de negócios que acabam se desenvolvendo mais. “No momento de juros alto, as pessoas podem optar pela poupança, por um lado, ou podem precisar de dinheiro. Por isso, por exemplo, pensamos em soluções para os clientes, como um portfolio grande de previdência, que envolve também um seguro de crédito protegido, que usa a reserva da previdência como lastro e que dá aos clientes uma alternativa ao resgate do fundo de previdência. No último ano, vimos o volume de credito crescer bastante, cerca de quatro vezes”, ponderou Palmeira.



Seguro de Vida: No ramo de Vida, o Grupo Icatu registrou R$ 5,1 bilhões em prêmios retidos de janeiro a dezembro de 2024, uma evolução de 20% em relação ao mesmo período de 2023. Destacam-se o crescimento dos produtos de Vida Individual, com 90% – aumento superior ao do mercado, que foi de 21% –, e do Icatu Vida PME, modalidade voltada para pequenas e médias empresas, que registrou um aumento de 103%. Entre as estratégias, além da ampliação dos canais de distribuição, está a aposta em inovações.

Capitalização: A companhia teve R$ 2,8 bilhões de faturamento em Capitalização, evolução de 9% em relação a 2023. O volume de reservas ficou na ordem dos R$ 4 bilhões (+7%). Entre as estratégias para o segmento, a companhia tem investido no produto como instrumento de garantia, que já representa mais de 30% do faturamento da linha de negócio.

Previdência Privada: Em 2024, o Grupo Icatu registrou R$ 6,4 bilhões em contribuições de previdência, um aumento de 6% em relação a 2023. Além disso, houve um crescimento de 7% nas reservas, que chegaram a R$ 56,2 bilhões. Entre as estratégias da companhia está o investimento em um portfólio de fundos altamente diversificado, que garante a possibilidade de alocação para qualquer perfil de cliente, e a oferta de conversão em renda. Ao todo, o Grupo soma mais de 400 fundos, sendo cerca de 100 deles de grade.

*com informações da Assessoria de Imprensa