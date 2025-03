Alper Seguros anuncia mudanças em sua estrutura organizacional

A Alper Seguros anunciou importantes mudanças em sua estrutura organizacional. As alterações buscam otimizar as operações da empresa, ganhar eficiência nas unidades de negócios e sustentar a estratégia de crescimento.



Entre as principais mudanças está a promoção de Denis Teixeira a Sênior Vice-Presidente de Transportes, Logística, além de assumir o comando da Alper Network, divisão de parcerias estratégicas da Alper. Na companhia desde a incorporação da Transbroker, Teixeira passa a liderar toda a estrutura de negócios de logística da empresa, incluindo as áreas de Frota e RC Logístico.



Alexandre Boccia, que ingressou na Alper em 2023, foi promovido a Sênior Vice-Presidente de Seguros Individuais, Massificados e Filiais, assumindo também a liderança da BU de Auto Individual e Consórcio. Sob sua direção, Antônio Azevedo, que mantém o cargo de Vice-Presidente de Auto, Frota e Consórcio, passará a ter duplo reporte. E Carolina Lima, executiva com oito anos de casa, foi promovida a Vice-Presidente de Gente & Gestão, Compras e Facilities, expandindo sua atuação para além da gestão de pessoas.



A companhia também anuncia a criação de uma nova Sênior Vice-Presidência unindo as estruturas de Riscos e Resseguros, que será liderada por Fábio Ursaia, executivo com mais de 20 anos de experiência no setor de seguros. Ele iniciará suas atividades em 17 de abril e terá sob sua liderança as áreas de Riscos Corporativos, Agro, Resseguros, Specialty, Cativas, GR e Sinistros.



Outras mudanças importantes incluem a nova atribuição de André de Barros Martins, Sênior Vice-Presidente de Benefícios, que assume também o papel de Client Advocate, aproximando-se das maiores contas da Alper. Guilherme Netto, atual Sênior Vice-Presidente de Finanças, M&A e Jurídico, passa a liderar também a Alper Tech, em conjunto com Patricia Fumagalli, Vice-Presidente de Digital e Tech.



Marcelo Elias, anteriormente Vice-Presidente de Cativas, GR e Sinistros e interino em Riscos Corporativos, assumirá de forma definitiva a gestão da área de Riscos Corporativos.



Para Marcos Couto, CEO da Alper Seguros, a reestruturação na liderança da companhia está alinhada aos planos de crescimento orgânico e de expansão por consolidação de mercado, assumidos pela empresa.

“Estas mudanças em nossa estrutura nos possibilitarão continuar crescendo cada vez mais e atingir resultados ainda melhores”, afirmou o executivo. “Todos esses profissionais citados em nosso comunicado são grandes referências no mercado em suas respectivas áreas, e dividem com a Alper a responsabilidade de elevar o nível de negócios no mercado segurador brasileiro e internacional”, completa Couto.