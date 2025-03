 Brasesul: AXA no Brasil marca presença 

A AXA no Brasil marcará presença na edição de 2025 do Brasesul, o Congresso Sul-Brasileiro dos Corretores de Seguros, que acontece nos dias 20 e 21 de março, no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre. Organizado pelos Sincor-PR, Sincor-SC e Sincor-RS, o evento traz como mote “Participar, Comunicar, Humanizar e Agir”.

“Nossa participação no Brasesul 2025 reafirma nosso compromisso com os corretores e com o desenvolvimento do mercado na Região Sul. Celebrar uma década no Brasil ao lado de nossos parceiros nos motiva a seguir inovando e fortalecendo alianças essenciais para o crescimento sustentável do setor de seguros”, destaca Danielle Fagaraz, diretora de Gestão Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil.

Além de contar com um espaço dedicado para receber corretores interessados em estreitar relacionamento com o time comercial e conhecer melhor seu portfólio completo de seguros para empresas, a AXA terá a participação de seus executivos em importantes painéis do evento:

– 20/03 às 14h30 – Clóvis Silva, diretor de Massificados, Auto Frota, Parcerias e Vida, participa de um painel na Arena 2 para apresentar os diferenciais de alguns produtos da seguradora.

– 21/03 às 9h – Erika Medici, CEO da AXA no Brasil, estará no Painel 1 – Presidentes, na Plenária do Teatro.

– 21/03 às 15h45 – Gustavo Carvalho, diretor Comercial Consultivo, participa do painel “Comunicar e Agir”, também na Plenária do Teatro.

No evento, a companhia também celebrará seus 10 anos de atuação no Brasil com um estande temático que reforça o mote da comemoração: Juntos a cada passo. A proposta ressalta a proximidade da seguradora com seus públicos, como destaca Danielle: “Desde nossa chegada ao país, a parceria com os corretores na construção de soluções alinhadas às necessidades dos clientes tem sido uma de nossas principais marcas no mercado. É uma feliz coincidência que o mote do Brasesul 2025 dialogue tão bem com o que a AXA representa.”