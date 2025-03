BRASESUL: Superação e empoderamento feminino

EXCLUSIVO – O Brasesul 2025, evento organizado pelos Sincor’s do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, não poderia ser aberto de forma melhor. Um painel sobre Superação e Empoderamento feminino reuniu as executivas Valdirene Secato, diretora da Bradesco Seguros; Patricia Chacon, COO da Porto Seguro, presidente do Sindseg SP; Andreia Padovani, diretora da Tokio Marine e presidente do Sindseg MG; e Fernanda Ritter, mediadas pelo jornalista Zeca Camargo.

As executivas contaram suas histórias de vida, todas com grande vivência no mercado de seguros. O ponto comum entre estas mulheres foi a dedicação à carreira sem esquecer de objetivos familiares também. Ninguém consegue aproveitar suas oportunidades profissionais sem o apoio e suporte familiar. “É possível conquistar nosso espaço e trabalhar por isso. Trabalhamos em um mercado pujante e promissor”, afirmou Andreia Padovani.

Valdirene Secato lembrou que apesar de fazer parte de uma família grande, com mais uma irmã e três irmãos, não havia diferença entre eles e isso foi fundamental pela sua formação profissional. Patricia Chacon ressaltou que a indústria de seguros tem papel essencial na sociedade, de atendê-la em um momento difícil. “É um aprendizado fantástico. A vocação em servir é o que nos movimenta”, contou a executiva, que repassou três aprendizados: a mudança é constante e otimismo é fundamental; não fazemos nada sozinhos; o que fazemos de diferente é o nosso super poder.

Fernanda Ritter, CEO da Ritter Hoteis, ressaltou que em comum com o mercado de seguros, a hotelaria tem o serviço como ponto alto. “A minha carreira é de sucessão. O desafio não é ser mulher. No meu caso, foi me impor por conta da idade”. Cada um com seu desafio pessoal.

Zeca Camargo, jornalista que mediou o encontro, destacou que a diferença entre uma mesa masculina e uma feminina, é o respeito pela parceria, uma vez que todas as convidadas citaram seus respectivos maridos . “Isso faz totalmente a diferença”. Ele apontou que as mulheres estão ocupando seus espaços não por cotas, mas por pura competência.