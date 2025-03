InsureMO anuncia Rafael Rodrigues como General Manager Latam

O InsureMO (Insurance Middle Office), plataforma global de infraestrutura tecnológica para o ecossistema de seguros, anunciou a promoção de Rafael Rodrigues para General Manager Latam. Ele terá a missão de desenvolver e apoiar iniciativas de expansão da empresa na América Latina através de parcerias estratégicas.

Rafael, que já foi Country Manager do InsureMO no Brasil e atualmente opera dos Estados Unidos, deve vir ao país a cada dois meses. Também estão sendo planejadas visitas no México e na Colômbia e, futuramente, aos clientes do mercado peruano.

Considerado um especialista nos setores de seguros e tecnologia, Rafael se destaca na aplicação de plataformas nativas em nuvem (AWS), SaaS, PaaS, Microsserviços e APIs para transformar operações, habilitar escalabilidade digital e entregar resultados aos clientes. O executivo possui também sólida expertise em transformação digital para P&C, Auto, Marítimo e Linhas Financeiras.

“O InsureMO cresceu bastante na América Latina nos últimos anos. Diferentes players têm nos procurado para entender como a nossa plataforma pode ajudá-los a habilitar a oferta de produtos de seguros em seus respectivos canais. Fintechs, startups, varejistas, além de canais tradicionais e de afinidade, tem se mostrado bastante interessados em fazer negócios conosco e temos que aproveitar esse bom momento para impulsionar os negócios na região”, disse Rafael.

Esta nomeação reforça o contínuo investimento da InsureMO na América Latina como um pilar fundamental de sua estratégia de expansão global. Segundo Rajat Shama, Chief Revenue Officer da companhia, “esta decisão destaca nosso compromisso com o mercado latino-americano e nossos clientes já estabelecidos na região. Reconhecemos a importância estratégica da LATAM em nossa trajetória de crescimento e estamos dedicados a fornecer a tecnologia e o suporte necessários para impulsionar a inovação e a escalabilidade de nossos clientes e parceiros.”

Com a mudança no organograma, o executivo irá também liderar a equipe responsável pelos negócios da multinacional na região. Isso significa que Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina; e Sheila de Carvalho, que foi promovida à diretora de Desenvolvimento de Negócios no Brasil, passam a se reportar a ele.