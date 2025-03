A Mapfre, companhia global do mercado segurador e financeiro, marcará presença no Brasesul 2025, principal evento do setor de seguros da região Sul, que começou hoje (20/03) no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre (RS).

Durante o encontro, que reunirá mais de três mil corretores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a companhia apresentará o “MAPFRE + Corretor”, seu novo programa de relacionamento. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a parceria com os distribuidores por meio de benefícios, condições comerciais diferenciadas e suporte consultivo para impulsionar as vendas. O Brasesul será uma oportunidade para a troca de conhecimento e debates sobre as principais tendências e oportunidades do setor.

O CEO adjunto de negócios da Mapfre, Oscar Celada, será um dos participantes do ‘Painel dos Presidentes’, que acontecerá no dia 21, às 9h, e abordará o tema central do evento: ‘Momento de participar, humanizar, comunicar e agir’. No mesmo dia, às 14h30, Karine Brandão, diretora executiva do Canal Corretor, integrará o painel ‘Participar e Humanizar’, ao lado de outros representantes do setor segurador. Ainda no dia 21, às 14h30, Guilherme Bini, diretor territorial da Mapfre para a região sul, estará presente em um painel específico sobre o programa “MAPFRE + Corretor”.



‘MAPFRE + Corretor’ e inspiração com a Conmebol Libertadores



A Mapfre contará com um estande temático inspirado na Conmebol Libertadores, competição de futebol da qual é patrocinadora oficial. O espaço foi projetado para promover a interação direta com os corretores, disponibilizando conteúdos exclusivos sobre o torneio, uma área de networking e mais informações sobre o “MAPFRE + Corretor”.

O programa visa oferecer benefícios aos corretores, incluindo capacitação, ferramentas para aprimorar o trabalho e um sistema de recompensas estruturado dentro da companhia. Com essa nova segmentação, a Mapfre pretende expandir a sua rede de corretores, projetando dobrar o número atual de 19 mil parceiros até 2030, consolidando-se ainda mais como referência no setor.

“Eventos como o Brasesul são essenciais para discutir o futuro do mercado de forma colaborativa, falando diretamente aos nossos principais parceiros de negócios, os corretores de seguros. Queremos reforçar nosso apoio a eles, que são peças-chave na relação com os clientes e construtores do nosso crescimento mútuo”, afirmou Oscar Celada.

Já Karine Brandão destacou a estratégia da companhia: “O novo programa nasceu de demandas reais do canal, tendo foco na melhor jornada para o corretor, o melhor produto e o melhor atendimento. Ele é uma resposta concreta para otimizar o trabalho dos corretores, combinando tecnologia e suporte consultivo. Será uma alegria apresentar os detalhes do novo programa durante o evento com os corretores do sul do país”, afirma a executiva.