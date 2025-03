Avla atinge R$500 milhões de faturamento

A Avla atingiu R$ 500 milhões em prêmios emitidos desde sua chegada ao Brasil em 2021, destacando-se como um dos principais mercados de seguro da companhia nas Américas. As receitas operacionais de 2024 marcaram R$ 250 milhões, um aumento de 90% em relação ao mesmo período do ano anterior, marcando mais um ano de crescimento acelerado em sua trajetória de expansão no país.

A empresa também mais do que dobrou o tamanho da equipe no mesmo período, acompanhando a demanda crescente por soluções no mercado brasileiro. A operação representa atualmente mais de 20% do faturamento global da Avla e sua relevância estratégica no Brasil para os planos de expansão da companhia.

No último ano, a Avla lançou mais de 10 novas soluções e em 2024 expandiu no segmento de P&C (Property & Casualty). A insurtech utilizou sua estratégia de crescimento sustentável com produtos cada vez mais voltados às necessidades do mercado, resolvendo questões como a falta de flexibilidade, rigidez nos clausulados, entre outros.

“Nosso desempenho reflete a força da Avla no Brasil e o compromisso em continuar crescendo de forma sustentável. Estamos focados em oferecer soluções inovadoras para os próximos anos e manter a proximidade com nossos clientes e parceiros para crescer cada vez mais”, afirma Felippe Astrachan, Country Manager da Avla Brasil.

Investimentos

Em janeiro de 2024, a Avla recebeu um aporte de US$ 25 milhões, liderado por seus principais acionistas, incluindo o DEG– Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, subsidiária do banco de desenvolvimento alemão KfW; a Creation Investments, gestora de investimentos de impacto sediada em Chicago; e a Altra, firma de private equity colombiana.

Os recursos desse investimento foram direcionados para apoiar os planos de crescimento da Avla nos países onde atua, incluindo Brasil, México, Peru, Chile e Estados Unidos. No Brasil, esse aporte acelerou a expansão da companhia, permitindo ampliar sua presença no mercado segurador e fortalecer sua oferta de soluções para o setor B2B

A Avla segue em forte expansão, consolidando sua marca com investimentos estratégicos em produtos como seguro garantia e crédito. Com foco em tecnologia, experiência do cliente e novas oportunidades, a empresa amplia sua presença e reforça seu compromisso em transformar o setor de seguros. Em pouco mais de três anos, levando em conta a primeira apólice emitida em outubro de 2021, outro grande marco que a insurtech alcança é o marco de meio bilhão em valores segurados distribuídos em suas apólices.

Nova área de assessorias

Com o compromisso em inovar e atender de forma mais personalizada, flexível e eficiente às necessidades de seus parceiros e clientes corporativos, a Avla anunciou um novo campo de atuação vinculada ao departamento comercial, que busca captar e capacitar parceiros para serem a voz da seguradora em suas regiões, ampliando o campo de atuação e fortalecendo ainda mais os serviços nesse segmento em todo o mercado nacional. Para liderar esse novo núcleo, a empresa contratou Fábio Chamon, novo Gerente de Assessorias e Distribuição Diferenciada. Com 16 anos de atuação no mercado segurador, o executivo tem ampla experiência em gestão de parcerias estratégicas e desenvolvimento de negócios.

A criação desse desmembramento do comercial é um marco importante para a operação da empresa e vem em um momento de expansão com a busca por novas operações e o investimento em colaboradores recém chegados com expertises que vem para agregar ainda mais diferenciais e conhecimento técnico, em uma empresa em constante evolução. Estima-se que a AVLA terá crescimento de 100% em 2025, sendo que a projeção é de que a área de assessorias seja responsável por 15% desse montante.

Reposicionamento e nova identidade visual

A Avla anuncia seu reposicionamento, considerado um novo momento na trajetória da empresa. Com mais de uma década de atuação na América Latina e expansão recente para os Estados Unidos, a seguradora avança de linhas financeiras para uma empresa com presença cada vez mais ampla, reafirmando seu compromisso em se destacar no mercado como a seguradora preferida das empresas.

Mais do que uma mudança visual, a transformação acompanha a estratégia de crescimento até 2030, reforçando o objetivo em entender as dores dos clientes, adaptar soluções e atuar de forma mais próxima e transparente. A empresa atua nos segmentos onde já está consolidada e expande sua atuação dentro de P&C (Property & Casualty), explorando novas linhas de negócio.

Essa nova fase será marcada por meio de um evento exclusivo em São Paulo com a presença de corretores e parceiros estratégicos, além do lançamento de um novo manifesto de marca, que será elaborado por meio de uma campanha publicitária e uma série de conteúdos que destacam os diferenciais da insurtech.