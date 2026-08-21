Prudential abre inscrições para prêmio de educação financeira

A Prudential do Brasil abriu as inscrições para a edição 2026 do Prêmio Jovens Visionários Prudential, voltado a jovens que desenvolvem projetos de impacto social relacionados à educação financeira ou pretendem incorporar o tema a iniciativas já existentes.

Nesta edição, o programa passa a contar com duas categorias. A Transformação Financeira é destinada a jovens que já lideram projetos ou negócios sociais estruturados com foco em educação financeira e que apresentam resultados.

Já a categoria Potencial de Transformação contempla empreendedores sociais que pretendem incorporar ou ampliar ações de educação financeira em projetos existentes. “O acesso à educação financeira tem o poder de transformar vidas, fortalecer comunidades e ampliar perspectivas de futuro. Com o Prêmio Jovens Visionários, queremos apoiar jovens que estão criando soluções inovadoras para desafios sociais e contribuir para que essas iniciativas alcancem ainda mais pessoas”, afirma Jean Espinosa, gerente de Sustentabilidade e Diversidade da Prudential.

A edição de 2026 distribuirá R$ 100 mil aos vencedores. Na categoria Transformação Financeira, o primeiro colocado receberá R$ 40 mil e o segundo, R$ 30 mil. Na categoria Potencial de Transformação, o vencedor receberá R$ 30 mil para aplicação no projeto apresentado. Os selecionados também terão acesso a mentoria para desenvolvimento das iniciativas.

Vencedor da edição de 2025, Victor Cabral participou do programa com o Cofrinho, aplicativo gratuito que utiliza gamificação e ciência comportamental para estimular hábitos financeiros. “Participar do Prêmio Jovens Visionários representou uma virada de chave, não só para o Cofrinho, mas para mim como profissional. Foi a oportunidade de conviver com outras iniciativas de educação financeira focadas em transformar a realidade do nosso país. Para mim, foi um espaço de visibilidade e aprendizado. Tivemos acesso a mentorias e a oportunidade de colocar o Cofrinho em evidência, para que as pessoas pudessem conhecê-lo e contribuir com reconhecimento, ideias, reflexões e críticas construtivas que enriqueceram o projeto e nos permitiram ampliar ainda mais seu impacto”, afirma Victor Cabral.

Podem se inscrever jovens entre 18 e 29 anos, nascidos no Brasil, naturalizados ou com certificado de refugiado emitido pelo governo brasileiro, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. Os projetos devem ter a educação financeira como tema central ou apresentar potencial para incorporá-la como estratégia de atuação social.

As iniciativas serão avaliadas por especialistas em sustentabilidade e empreendedorismo social. Ao final do processo, oito finalistas apresentarão seus projetos durante a cerimônia de premiação, prevista para fevereiro de 2027, no Rio de Janeiro.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 23 de outubro de 2026 pelo site da companhia.