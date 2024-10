Benefícios pagos aos segurados superam R$ 9,3 bilhões

Nos meses de janeiro a julho de 2024, foram pagos à população segurada R$ 9,3 bilhões em benefícios resultantes do pagamento de sinistros em seguros de pessoas, revela estudo elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida — Fenaprevi, com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados – Susep. O resultado apresenta um aumento de 6,7% em comparação ao mesmo intervalo do ano passado.

Ao analisar a participação de cada cobertura no total de sinistros pagos, verificou-se que o seguro de vida (somadas as modalidades Individual e Coletivo) foi de 52%. O seguro prestamista respondeu por 23% do total, enquanto 11% do valor pago se refere ao seguro de acidentes pessoais.

As coberturas com as maiores variações em pagamentos de benefícios para a população segurada, quando comparados os números atuais com os do mesmo intervalo de 2023, foram o prestamista (40,7%) e o vida individual (28,9%).

Crescimento do setor se mantém elevado

Também houve avanço de 19,6% nos prêmios do período, somando R$ 41,3 bilhões de janeiro a julho de 2024. Do total arrecadado, 47% foram em seguro de vida (individual e coletivo); 28% no prestamista e 13% em seguros de acidentes pessoais.

A análise por produto aponta que as principais expansões ficaram a cargo dos seguros vida individual (25,5%), funeral (24,5%) e prestamista (23,4%). No sentido oposto, ainda no acumulado de janeiro a julho, os seguros dotais e educacional apresentaram queda nos valores dos prêmios de 14,3% e 6,1%, quando comparados ao mesmo período de 2023.