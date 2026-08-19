Ultima atualização 19 de agosto

powered By

Bradesco Seguros lança radar para monitorar riscos climáticos

Márcio Jordão, Superintendente Sênior de Sinistros da Bradesco Seguro
Márcio Jordão, Superintendente Sênior de Sinistros da Bradesco Seguro

A Bradesco Seguros acaba de lançar o Radar BARE Monitoramento Climático, uma ferramenta inovadora de monitoramento e gestão de riscos que tem como objetivo antecipar possíveis cenários de intempéries, contribuir para a prevenção de riscos e apoiar a mitigação de eventuais perdas. Com periodicidade semanal, o informativo reúne análises da previsão do tempo em diferentes regiões do país e respectivas classificações de risco.

A iniciativa considera a crescente ocorrência de eventos climáticos adversos, como chuvas intensas, enchentes e vendavais, e busca transformar informações meteorológicas em insumos para a tomada de decisão e atuação preventiva. “Por meio do Radar, nossas áreas comerciais e corretores podem ter acesso antecipado a informações sobre possíveis eventos climáticos e, a partir disso, orientar clientes e segurados de forma mais ágil e eficiente”, afirma Márcio Jordão, Superintendente Sênior de Sinistros da Bradesco Seguros.

O Radar BARE Monitoramento Climático segue protocolos de monitoramento que consideram regiões com mais de 100 mil habitantes, localidades com histórico de eventos climáticos severos e regiões com itens vigentes. O levantamento também apresenta alertas sobre possíveis intempéries e indica os estados que podem ser mais impactados pelos eventos previstos.

O informativo conta, ainda, com um Boletim El Niño, que reúne os principais acontecimentos relacionados ao fenômeno e seus possíveis impactos. A proposta é ampliar a capacidade de antecipação e preparação diante de diferentes cenários climáticos.

O Radar é distribuído semanalmente às áreas comerciais da Bradesco Seguros, que ficam responsáveis por direcionar as informações aos corretores e parceiros comerciais e, por meio deles, aos clientes e segurados. Dessa forma, o conteúdo funciona como um instrumento de apoio à atuação preventiva, permitindo que corretores e clientes tenham maior visibilidade sobre possíveis riscos e possam se preparar para eventuais ocorrências. Todas as informações possuem como fonte órgãos oficiais, institutos de pesquisa e empresas/plataformas dedicadas ao monitoramento do tempo, previsão meteorológica e estudos climáticos. “A ideia é gerar informação qualificada e antecipada para apoiar a prevenção e contribuir para a redução dos impactos dos eventos climáticos”, completa Jordão.

Compartilhe no:

Assine nossa newsletter

Você também pode gostar

Feed Apólice

Assine nossa Newsletter

Receba as principais notícias, análises e tendências do mercado de seguros diretamente no seu e-mail.

Respeitamos sua privacidade.
Leia nossa Política de Privacidade.

Visão geral da privacidade

Este site utiliza cookies para que possamos lhe proporcionar a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu navegador e desempenham funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.