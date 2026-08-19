Bradesco Seguros lança radar para monitorar riscos climáticos

A Bradesco Seguros acaba de lançar o Radar BARE Monitoramento Climático, uma ferramenta inovadora de monitoramento e gestão de riscos que tem como objetivo antecipar possíveis cenários de intempéries, contribuir para a prevenção de riscos e apoiar a mitigação de eventuais perdas. Com periodicidade semanal, o informativo reúne análises da previsão do tempo em diferentes regiões do país e respectivas classificações de risco.

A iniciativa considera a crescente ocorrência de eventos climáticos adversos, como chuvas intensas, enchentes e vendavais, e busca transformar informações meteorológicas em insumos para a tomada de decisão e atuação preventiva. “Por meio do Radar, nossas áreas comerciais e corretores podem ter acesso antecipado a informações sobre possíveis eventos climáticos e, a partir disso, orientar clientes e segurados de forma mais ágil e eficiente”, afirma Márcio Jordão, Superintendente Sênior de Sinistros da Bradesco Seguros.

O Radar BARE Monitoramento Climático segue protocolos de monitoramento que consideram regiões com mais de 100 mil habitantes, localidades com histórico de eventos climáticos severos e regiões com itens vigentes. O levantamento também apresenta alertas sobre possíveis intempéries e indica os estados que podem ser mais impactados pelos eventos previstos.

O informativo conta, ainda, com um Boletim El Niño, que reúne os principais acontecimentos relacionados ao fenômeno e seus possíveis impactos. A proposta é ampliar a capacidade de antecipação e preparação diante de diferentes cenários climáticos.

O Radar é distribuído semanalmente às áreas comerciais da Bradesco Seguros, que ficam responsáveis por direcionar as informações aos corretores e parceiros comerciais e, por meio deles, aos clientes e segurados. Dessa forma, o conteúdo funciona como um instrumento de apoio à atuação preventiva, permitindo que corretores e clientes tenham maior visibilidade sobre possíveis riscos e possam se preparar para eventuais ocorrências. Todas as informações possuem como fonte órgãos oficiais, institutos de pesquisa e empresas/plataformas dedicadas ao monitoramento do tempo, previsão meteorológica e estudos climáticos. “A ideia é gerar informação qualificada e antecipada para apoiar a prevenção e contribuir para a redução dos impactos dos eventos climáticos”, completa Jordão.