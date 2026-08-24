Suhai amplia ações com corretores no Festival Interlagos

A Suhai Seguradora ampliou as ações de relacionamento com corretores durante o Festival Interlagos 2026, evento do qual passou a deter os naming rights neste ano. Com mais de 50 mil corretores cadastrados em sua rede, segundo a companhia, a seguradora criou pela primeira vez um espaço dedicado ao canal de distribuição dentro do evento, chamado Pit Stop do Corretor.

Na edição Moto, entre 14 a 16 de agosto, cerca de 6 mil corretores passaram pelo espaço. A iniciativa terá continuidade na edição Auto, de 28 a 30 de agosto. Com ativações exclusivas, o local conta com dinâmicas, brindes exclusivos para o público e uma equipe dedicada à produção de conteúdos para os corretores.

Localizado no novo prédio do Autódromo de Interlagos, o espaço recebe diretores, superintendentes, gestores comerciais e parceiros de diferentes regiões do país. “O corretor é um parceiro essencial na missão da Suhai de democratizar o acesso ao seguro. Por isso, estarmos próximos desses profissionais e criarmos um espaço dedicado a eles no evento é uma forma de fortalecer os vínculos que construímos ao longo do tempo. Essa iniciativa é parte da nossa estratégia de investir continuamente em relacionamento, proximidade e desenvolvimento dos nossos parceiros”, afirma Eduardo Grillo, diretor executivo comercial da Suhai Seguradora.

Além da programação voltada ao canal, a Suhai também aproveita o Festival Interlagos para reconhecer o desempenho dos corretores participantes do Programa de Relacionamento Rota Suhai. No dia 28 de agosto, a companhia reunirá os 35 maiores parceiros comerciais do Segmento Elite, sendo 32 corretores e três assessorias, selecionados com base nos critérios do Programa de Relacionamento Rota Suhai para um Day Experience Pass. Os convidados participarão de uma imersão completa no autódromo, incluindo experiências de pilotagem de supercarros na pista, test drive no circuito off-road e programação exclusiva ao lado da liderança da seguradora.

Já no dia 29 de agosto, será a vez dos 50 corretores do Segmento Podium, segunda maior categoria dentro do programa de relacionamento da empresa, que conquistaram as melhores posições no ranking de vendas da campanha realizada entre junho e julho. Os vencedores terão acesso a uma experiência Sport Pass, que inclui a oportunidade de pilotar três veículos diferentes na pista do autódromo, além de acesso ao VIP Lounge para acompanhar os shows do festival.

“O reconhecimento é parte importante da nossa estratégia comercial. Mais do que premiar resultados, buscamos criar experiências que fortaleçam o vínculo com os corretores e reforcem o papel que eles têm no crescimento da Suhai”, completa Grillo. Com as iniciativas, a seguradora reforça seu compromisso com a experiência e a valorização dos parceiros comerciais e amplia o uso do Suhai Festival Interlagos como plataforma de aproximação com sua rede de distribuição.