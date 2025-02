Acaba de ser lançado o livro “Profissional de Seguros – histórias, estratégias e visões de profissionais que fazem a diferença no mercado de seguros”. A obra é uma realização do programa Profissional de Seguros, que reuniu 50 corretores de todo Brasil para compartilhar suas experiências e expertises no setor.

Com coordenação de Fábio Sorolla e Marcello Brancacci – apresentadores do programa – e em parceria com a Casa Editorial Be Amazing, o livro tem como convidado especial Luiz Morales, um dos fundadores da União dos Corretores de Seguros (UCS).

Por fim, a obra conta ainda com prefácio assinado por Boris Ber, presidente do Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de todos os ramos de Seguros, Resseguros e Capitalização do Estado de São Paulo (Sincor-SP).

“Estamos honrados em contar também com a participação de lideranças reconhecidas e respeitadas no setor, tornando este livro uma referência indispensável para profissionais e interessados em entender as dinâmicas do mercado de seguros, além de ser uma fonte inesgotável de inspiração e aprendizado”, disse Sorolla.

“Cada página deste livro é um testemunho de dedicação, inovação e paixão. Esses profissionais se uniram para compartilhar suas experiências e conhecimentos, provando que a colaboração é a chave para abrir novas portas e superar desafios. Juntos, aprendendo uns com os outros, estamos moldando o futuro do mercado de seguros”, completou Brancacci.

O lançamento oficial aconteceu durante uma sessão solene da Câmara Municipal de São Paulo, no último dia 07 de fevereiro, e contou com presença dos coautores e seus convidados, membros da imprensa e a vereadora Edir Sales, que também apoiou a obra.

Os interessados em adquirir o livro podem enviar um e-mail para contato@profissinaldeseguro.com.br e garantir seu exemplar na pré-venda por um preço promocional imperdível.

Há quase seis anos no ar, o programa Profissional de Seguros recebe semanalmente convidados para debater temas que podem contribuir com o crescimento dos negócios e o desenvolvimento pessoal de todos que atuam no ecossistema de seguros. O talk show é transmitido todas às quintas-feiras, às 18 horas, pela Rádio ExclusivaFM-SP (97,9 FM/SP) – a maior web rádio do país – e pelas páginas do @profissionaldesegurosoficial no Youtube e no Facebook.