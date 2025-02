Bradesco Seguros lança nova temporada do programa de recompensas para o corretor

Em janeiro, a Bradesco Seguros concluiu a primeira temporada da Galeria Universeg, programa de recompensas da plataforma educacional do Grupo Bradesco Seguros voltada para a capacitação de corretores de seguros e funcionários das corretoras. Ao longo dos onze meses, mais de 1.400 kits viagem, com balança digital para malas, almofada de apoio para pescoço, nécessaire e porta-dólar, foram entregues aos profissionais que completaram os cursos elegíveis sobre produtos, abordagem comercial e temas regulatórios.

“Ficamos muito satisfeitos com os resultados obtidos na primeira temporada da Galeria Universeg. Além de auxiliar na divulgação da nossa plataforma de capacitação, o programa de recompensas promove reconhecimento e valorização aos parceiros de negócios que investem em seu desenvolvimento constante”, afirma Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

A nova temporada, que conta com novos brindes e cursos elegíveis, já está no ar e os corretores interessados podem se inscrever por meio do Portal de Negócios. O prazo para concluir os cursos é até 20/09/2025. “Estamos animados com a segunda edição do programa e convidamos todos os profissionais a participarem e estarem, cada vez mais, capacitados para atender nossos clientes.”, conclui Secato.

Lançada em 2024, a Galeria Universeg busca incentivar corretores, produtores, angariadores e funcionários das corretoras parceiras a se desenvolverem, reconhecendo todos aqueles que concluem as etapas do programa.