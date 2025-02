Solo Iron faz parceria com AIG Seguros para proteção cibernética

A Solo Iron – unidade de cibersegurança da Solo Network, acaba de anunciar uma parceria com a AIG Seguros, para fornecer ao mercado uma alternativa de apólice de seguro para cobertura de incidentes de cibersegurança, com foco nas organizações que têm dificuldades em obter o serviço por conta do processo, que é extremamente burocrático – ou pelo alto custo.

“Todos sabemos que o Brasil está na mira quando se trata de ataques cibernéticos. O problema é que quando uma empresa busca fazer um seguro, o processo não é tão simples: é praticamente um processo de auditoria. Além disso, em muitos casos o valor da apólice torna o negócio praticamente inviável”, explica Ramon Ribeiro, CTO da Solo Iron. “Desenvolvemos essa modalidade de seguro, em parceria com a AIG, para oferecer uma alternativa no mercado nacional, alinhada às necessidades locais”, complementa.

O seguro oferece dois tipos de cobertura principais: para resposta a incidentes, quando o prejuízo é do próprio segurado, notificações da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), ransomware e lucro cessante; ou prejuízos gerados por reclamações de responsabilidade civil, como multas, indenizações e custos de defesa jurídica.

A parceria simplifica o processo de contratação do seguro com a incorporação do PESI – Plano Estratégico de Segurança da Informação, da Solo Iron. Com base no NIST (National Institute of Standards and Technology – agência reguladora norte-americana), especialistas da Solo Iron fazem o assessment completo da empresa, realizando uma análise profunda da maturidade de segurança da informação da empresa. O relatório fornece um score de maturidade validado – que é reconhecido pela AIG como evidência de que a empresa atingiu um nível de maturidade de segurança adequado.

“O processo realizado pela Solo Iron reduz o tempo e o custo operacional da auditoria e acelera a emissão da apólice, considerando que já apresentamos um relatório detalhado de conformidade que atende aos requisitos da seguradora. O cliente também tem uma redução no tempo de aprovação e também no custo do seguro”, afirma Ribeiro.

Há mais de 70 anos no Brasil, a AIG foi a primeira seguradora a oferecer no mercado brasileiro o seguro para cibersegurança, e hoje atende a 46% do mercado. Além disso, também é a empresa que mais pagou sinistros no Brasil, totalizando R$ 74 milhões.