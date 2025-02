Lojacorr amplia oportunidades para corretores de seguros

No mercado de seguros, em que a concorrência é cada vez maior e os consumidores estão mais exigentes, contar com apoio estratégico pode fazer toda a diferença. A profissão de corretor de seguros continuará em alta em 2025, impulsionada pelo crescimento do setor que, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), espera-se um crescimento de cerca de 10% ao longo do ano.

Priscilla Langowski, gerente de Marketing da Lojacorr, explica que com mais demanda por seguros em diversas áreas, desde saúde e automóveis até seguros empresariais e patrimoniais, o corretor de seguros seguirá em constante destaque. Para evoluir, ele deve investir nas melhores maneiras de se tornar relevante no mercado. Para isso, uma das grandes tendências é a atuação por meio de redes de corretoras, um modelo que fortalece o corretor, amplia sua carteira de produtos e otimiza a gestão do negócio.

Esse formato de rede de corretoras existe há anos no país. Somente a maior rede de corretoras, Lojacorr, completará 30 anos de atuação.

“Há décadas o setor vê com bons olhos os benefícios de ser parceiro de uma rede. E essa parceria não parou no tempo, vem se modificando e se adaptando às necessidades tanto do corretor, quanto das seguradoras, do mercado e, principalmente do segurado”, explica.

Ainda segundo Priscilla, mais do que poder contar com essa experiência, uma rede permite ao corretor ter acesso a mais seguradoras, melhores condições de negociação e suporte administrativo, comercial, tecnológico, jurídico, entre outras demandas.

Ela explica também que com a parceria há uma capacitação contínua e oportunidades de networking, facilitando a troca de conhecimento entre profissionais de diferentes regiões.

“Integrar uma rede de corretoras significa atuar com mais segurança e eficiência, sem perder a autonomia e ainda com oportunidade de fazer negócios compartilhados. O corretor muitas vezes precisa do impulso, de saber com quem contar ou um norte para saber onde ir. E até mesmo a corretora experiente que mesmo já consolidada consegue, por meio da parceria, facilitar a gestão e demais estratégias. Além de poderem trabalhar de forma independente, mantendo sua identidade e carteira de clientes”, explica.

Pensando nessa tendência de 2025 que a Lojacorr está com a campanha “Corretor em Alta” específica para corretores que ainda querem entrar nesse formato de parceria de rede. “Queremos abrir as portas para as corretoras fazerem parte de uma rede, que consigam desenvolver melhor, mais rápido e de forma muito mais eficiente”, fala a gerente.

A campanha já realizou uma live exclusiva com Hugo Mariano, proprietário da Anko Corretora de Seguros, influenciador e colunista da Lojacorr; Marília Rabelo, fundadora e CEO da Mazo Corretora de Seguros; e Roberto Arbex, sócio-fundador da Aporé Corretora de Seguros.