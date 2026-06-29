Porto lança campanha com Gabriel Bortoleto

A Porto lançou uma nova campanha publicitária estrelada pelo piloto Gabriel Bortoleto e por seu irmão, Enzo Bortoleto, reforçando a parceria iniciada em 2023 e ampliando sua estratégia de posicionamento no universo do automobilismo.

O filme, que estreou no dia 28 de junho durante o programa Auto Esporte, da TV Globo, apresenta o conceito “Todo Cuidado é Porto” e retrata a trajetória do piloto até a Fórmula 1 sob a perspectiva da relação entre os irmãos. A narrativa é inspirada na decisão de Enzo de abrir mão da carreira no automobilismo para apoiar o desenvolvimento profissional de Gabriel.

A campanha relaciona essa história ao posicionamento institucional da Porto, que acompanha a carreira do piloto desde sua passagem pela Fórmula 3. Nesse período, a companhia esteve ao lado de Gabriel em momentos como a conquista do título da FIA Fórmula 3, em 2023, da FIA Fórmula 2, em 2024, a vitória no Grande Prêmio de Mônaco nas categorias de base e sua chegada à Fórmula 1.

A Porto compartilha que a iniciativa faz parte da estratégia de fortalecer a presença da marca junto ao público interessado em mobilidade e automobilismo. “Na Porto, enxergamos o Gabriel Bortoleto como muito mais do que um talento do automobilismo. Ele representa uma nova geração de brasileiros apaixonados por carros e automobilismo, movidos por coragem, disciplina e pela vontade de ir cada vez mais longe.

É exatamente nesse território que acreditamos que o seguro deixa de ser apenas proteção e passa a ser um impulsionador de sonhos, dando tranquilidade para que as pessoas vivam suas paixões. Ao lado do Gabriel, fortalecemos nossa conexão com os jovens, inspiramos nossos corretores a abrir novas conversas e aproximamos a Porto de milhões de brasileiros que ainda não possuem seguro, mostrando que cuidado, mobilidade e confiança fazem parte da mesma jornada.”, afirma Oliver Haider, Diretor de Marketing do Grupo Porto.

A campanha também integra a plataforma “Cultura do Automóvel”, iniciativa da companhia voltada ao fortalecimento de ações relacionadas ao universo automotivo. Segundo a empresa, a proposta é associar a marca a histórias ligadas ao automobilismo e ampliar o relacionamento com consumidores interessados nesse segmento.

Este é o primeiro filme de uma série de conteúdos prevista para 2026. As próximas etapas da campanha abordarão soluções das verticais Porto Seguro e Porto Saúde, dando continuidade à estratégia de comunicação da companhia.