Odontoprev promove campanha 360º durante a Copa do Mundo

A Odontoprev anunciou uma série de ações de marketing para a Copa do Mundo, com ativações presenciais e digitais voltadas ao público torcedor. A estratégia busca ampliar a presença da marca durante o torneio por meio de campanhas de comunicação, experiências interativas e ações de relacionamento.

Entre as iniciativas está uma campanha desenvolvida pela agência WT.AG, que utiliza referências aos rituais e às tradições dos brasileiros durante a Copa para estabelecer uma conexão entre o sorriso, a convivência e o futebol. O filme resgata situações típicas vividas pelos torcedores, como a preparação para assistir aos jogos, as superstições e os momentos de celebração coletiva.

Além da campanha digital, a Odontoprev participará do Arena Brasileira, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. No evento, a companhia contará com um espaço dedicado aos visitantes, com arquibancada para fotos, área de descanso, pontos de recarga para celulares e uma ação de gamificação em que os participantes poderão disputar prêmios ao defender cobranças de pênaltis em um jogo interativo.

A programação também inclui um painel para mensagens de incentivo à seleção brasileira e uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis durante o evento.

A marca também estará presente no Tivoli Fire Up, realizado no Hotel Tivoli São Paulo, com ações voltadas ao público que acompanhará as transmissões das partidas.

A estratégia da empresa ainda contempla campanhas comerciais, mídia, ações com influenciadores, distribuição de press kits e iniciativas direcionadas ao público interno.

Para Renato Costa, CIO, CMO e CSO da Odontoprev, a campanha busca aproximar a marca das emoções associadas ao torneio.

“Pela primeira vez, mergulhamos na nostalgia e na emoção que só a Copa do Mundo consegue despertar. Criamos uma campanha 360° que celebra a força do sorriso como o grande conector de pessoas. Este projeto reflete nossa visão de ir além do cuidado com a saúde bucal, promovendo os momentos de união, que trazem alegria e, claro, muitos sorrisos. Estou muito feliz com o resultado e por fazer parte de um time que mais uma vez demonstrou coragem para inovar e se conectar de forma genuína com todos os brasileiros”, comenta.