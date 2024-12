Prudential do Brasil lança aplicativo para clientes

A Prudential do Brasil acaba de lançar um aplicativo para facilitar a jornada de seus clientes. A novidade irá transformar a maneira como os segurados interagem com a seguradora dando mais autonomia na gestão das apólices.

A partir de agora, por meio desse novo canal de comunicação, os clientes poderão ter melhor entendimento sobre suas apólices, escolher beneficiários, editar dados cadastrais, alterar meios de pagamento e agilizar abertura de pedidos para pagamento de benefícios.

Com uma linguagem simples e direta, o aplicativo traz diversas funcionalidades, como o login com biometria/face ID e uma área dedicada à gestão de todas as apólices vigentes do segurado, sejam de seguro de vida individual ou em grupo.

O cliente poderá acessar toda a sua carteira, inclusive inserir apólices adquiridas em outras seguradoras, para controlar todos os seus seguros em um só lugar. Será possível ainda compartilhar automaticamente as informações por meio de consentimento no Open Insurance, uma novidade do mercado.

O cliente encontra maior facilidade também em processos que envolvem as ocorrências de sinistros. Com o uso do app, o segurado ou o beneficiário terá suporte em questões burocráticas, como envio de documentos, inventário e organização de funeral, além da possibilidade de entrar em contato rapidamente com a seguradora ou seu corretor, acessando links diretos.

De acordo com o vice-presidente de marketing e clientes e de parcerias estratégicas comerciais da Prudential do Brasil, Carlos Cortez, o lançamento do aplicativo reforça a dedicação da seguradora em construir um relacionamento ainda mais próximo, transparente e conectado com os clientes.

“Temos o compromisso de ouvir e atender as necessidades de nossos clientes de forma ágil e personalizada. Projetamos um aplicativo fácil de usar, intuitivo, seguro e completo. Estamos aprimorando continuamente a experiência dos nossos clientes com a Prudential e com o seguro de vida, quando e onde precisar, na palma da mão”, afirmou.



A ferramenta traz ainda outros recursos como o guardião da apólice, uma pessoa com acesso ao contrato do seguro e responsável pelo aviso aos beneficiários, e a love card, uma mensagem em texto, áudio ou vídeo feita pelo titular e armazenada para ser enviada aos beneficiários em caso de morte.