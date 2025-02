FenaCap celebra 18 anos e anuncia diretoria para próximo triênio

A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) celebrou sexta-feira (07/02) um marco significativo: 18 anos de atuação no fortalecimento e no desenvolvimento de um mercado robusto, que impacta positivamente a economia brasileira. De janeiro a novembro de 2024, a entidade devolveu à sociedade R$ 24,11 bilhões em resgates e sorteios, de acordo com dados mais recentes divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), uma evolução de 7,4%, em comparação ao mesmo período de 2023. Em relação às reservas técnicas, que medem a capacidade financeira do setor, o segmento também manteve a alta no período e atingiu R$ 41,10 bilhões. O bom desempenho é resultado de uma gestão focada no aprimoramento de legislações, normas e regulamentações que impulsionam o setor. E, no dia em que comemora seu aniversário, a FenaCap dá posse à diretoria da entidade para os próximos três anos.

Presidente reeleito para o segundo mandato, Denis Morais tem como missão continuar liderando a Federação em sua busca pelo crescimento sustentável do mercado de Capitalização, que celebrou recentemente 95 anos de operações no Brasil. Atualmente a FenaCap representa 17 empresas associadas.

“Temos o compromisso de ampliar o conhecimento sobre Capitalização e seus produtos, contribuindo assim para o desenvolvimento do setor. Estimulamos as nossas associadas a criar produtos, atuamos junto ao órgão regulador, legislativo, executivo e outras entidades para o desenvolvimento do segmento. Prezamos pela transparência e sempre ressaltamos a segurança e a versatilidade da Capitalização, que beneficia pessoas e empresas. Dessa forma, esse mercado seguirá sua trajetória de crescimento, impactando significativamente o bem-estar social e econômico do Brasil”, afirma Morais, também vice-presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

A FenaCap tem se dedicado à representação institucional do setor e de suas associadas, promovendo a permanente defesa dos interesses do segmento, além de atuação no aprimoramento de leis, normas e regulamentos. Segundo o estudo “Estimativa de Potencial de Mercado”, desenvolvido pela entidade no final de 2023 e atualizado em outubro passado, considerando propostas apresentadas no Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador (PDMS) e a nova legislação que permite o uso de Títulos de Capitalização como garantia em obras públicas e licitações, o setor pode chegar a uma arrecadação de cerca de R$ 90 bilhões em 2028, três vezes superior à atual.

Veja, a seguir, a diretoria eleita:

Presidente:

Denis dos Santos Morais – Brasilcap Capitalização S/A

Vice-Presidentes:

Alexandre Petrone Vilardi – Icatu Capitalização S/A

Américo Pinto Gomes – Bradesco Capitalização S/A

Marcio Coutinho Teixeira de Carvalho – Capemisa Capitalização S/A

Wallace Behrend Harchbart – Brasilcap Capitalização S/A

Diretores:

Diego Zugno Kulczynski – Aplicap Capitalização S/A

Eduardo Nogueira Domeque – Cia Itaú de Capitalização

Gustavo Pimenta Germano Santos – XS4 Capitalização S/A (CaixaCap)

Hilca Gonçalves Vaz de Matos – Mapfre Capitalização S/A

Luciano Graneto Vieira – Kovr Capitalização S/A

Marcos Roberto Loução – Porto Seguro Capitalização S/A

Renato Bueno Terzi – Liderança Capitalização S/A

Rodrigo Monteiro de Barros – Zurich Brasil Capitalização S/A

Thiago Reus Rosa Lopes Estevem – Via Capitalização S/A

Vivian Freire de Oliveira – Santander Capitalização S/A

Conselho Fiscal

Efetivos:

Vinicius Marinho da Cruz – Bradesco Seguros S/A

Elida Cristina Cassunde dos Santos Lopes – Capemisa Seg Vida e Prev S/A

Anderson Alves Bastos – Icatu Seguros S/A

Suplentes:

Gustavo Genovez – 180 Seguros S/A

Katiene Keller Pereira – Kovr Seguradora S/A