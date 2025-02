AECOR-RJ alerta sobre alta nos roubos de veículos no Rio

No início de 2025, houve um aumento de roubos de carros em todo o estado do Rio de Janeiro, estando a Baixada Fluminense entre as áreas atingidas, o que acarreta o aumento do preço do seguro Auto. Para Jayme Torres, diretor da Associação Estadual dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (AECOR-RJ), o estigma da Baixada Fluminense de ser onde mais ocorre roubo de carros é porque duas das cidades, Belford Roxo e Duque de Caxias, tiveram o maior aumento no segundo semestre de 2024.

“Se considerarmos que do total de veículos roubados no estado, 17 % ocorreu na Baixada e compararmos com a população do estado, que segundo o IBGE em 2022 era de 16,6 milhões de habitantes, sendo que a Baixada equivale a 23 %, com 3,7 milhões, fica claro que não é a região onde mais acontece esse tipo de crime. Já o aumento do prêmio do seguro Auto ocorre em todo estado. Apesar de não termos um índice específico da região, seguramente, devemos ter uma elevação não inferior a 30% em média”, esclarece o diretor da AECOR-RJ.

Dificuldades – Segundo Jayme Torres, a maior dificuldade dos corretores que atuam na região é na aceitação de determinados veículos pelas seguradoras, quando não há nenhuma opção para apresentar ao consumidor que deseja proteger seu bem, ou a opção é proibitiva, chegando em alguns casos de o seguro custar 40 % do valor do veículo. Outra questão que dificulta o trabalho dos corretores é o baixo índice de recuperação dos veículos roubados.

Perspectivas – Torres acredita que a longo prazo, tanto a precificação do seguro Auto quanto a continuidade da sua comercialização no Rio de Janeiro, dependem das ações de segurança do estado. “Vai depender das ações que o estado tomar para inibir esse tipo de crime. Algo precisa ser feito, e com urgência, porque se continuar crescendo nesse ritmo vai ficar inviável para todos, seguradoras e segurados, a comercialização de seguro Auto no estado do Rio”, conclui.