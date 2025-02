Generali celebra centenário no Brasil com plantio de árvores

Em comemoração aos 100 anos de atuação no Brasil, a seguradora Generali planejou uma ação especial que reforça seu compromisso com a sustentabilidade e o futuro do país: o plantio de 100 árvores em São Paulo e 100 no Rio de Janeiro. A iniciativa faz parte de uma série de atividades que destacam o legado centenário da companhia.

Essa ação reflete os principais valores da Generali, que há 100 anos protege famílias, negócios e fomenta um futuro mais sustentável para os brasileiros. “A sustentabilidade faz parte da estratégia de todas as empresas do Grupo Generali. Queremos simbolizar não apenas o compromisso da Generali com o meio ambiente, mas também nossa dedicação em construir um futuro mais próspero para as próximas gerações”, destaca Tatiana Franzoe, Diretora Jurídica e de Sustentabilidade na Generali. O pilar ESG é tão importante para a empresa que, inclusive, no ano passado foi criada uma área com dedicação exclusiva ao assunto.

Também em 2024, em parceria com a Santander Asset Management, a companhia aportou mais de R$30 milhões em um fundo de crédito privado com foco em critérios ESG, com o objetivo de aplicar recursos em empresas que se destacam em práticas responsáveis e sustentáveis.

Assim como a Generali Brasil, todas as empresas do Grupo Generali possuem metas ASG, como por exemplo, reduzir as emissões de gases de efeito estufa de sua carteira de subscrição para alcançar o Net-Zero até 2050 e reduzir o GAP populacional de pessoas sem acesso ao seguro, através da comercialização de produtos acessíveis a toda população.

Além do plantio das árvores, a Generali Brasil programou uma variedade de eventos para comemoração de seu centenário ao longo do ano, incluindo ações como iluminação do Cristo Redentor, uma série de videocast e a inauguração do espaço memória na Matriz da empresa, dedicado a contar sua trajetória no Brasil.