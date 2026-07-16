Clube da Bolinha-RJ reelege diretoria

A reitoria do Clube da Bolinha do Rio de Janeiro foi reconduzida para mais um mandato durante eleição realizada na última terça-feira (14), no encontro mensal da confraria. Este será o terceiro mandato consecutivo de Anselmo Abrantes Fortuna (reitor), Jorge Carvalho (diretor-secretário) e Gilberto Villela (diretor-tesoureiro).

Após a reeleição, Anselmo Abrantes Fortuna agradeceu a confiança dos associados e defendeu o planejamento da sucessão na entidade.

“Os associados começaram a pensar em novos nomes, reconhecidos no mercado, para compor a reitoria, tendo em vista a necessidade de renovação do quadro diretor.”

O reitor acrescentou que a atual gestão estará comprometida em apoiar os futuros dirigentes. “Estarão comprometidos em apoiar com o conhecimento adquirido na nossa longa caminhada os novos gestores. O trabalho é intenso, contínuo e requer dedicação e capacidade de negociação.”

Durante o encontro, Fortuna também informou que os preparativos para as comemorações de fim de ano da entidade terão início em agosto, mês em que o Clube da Bolinha-RJ celebra 73 anos. A confraternização de Natal está prevista para 5 de dezembro.

Nova integrante

Outro destaque da reunião foi a eleição de Liliana Caldeira, fundadora da Licall Consultoria e Assessoria, como nova integrante da confraria. Com sua entrada, o quadro feminino do Clube passa a contar com seis integrantes.

A apresentação da nova integrante foi feita por sua madrinha, Liliane Guimarães, que destacou sua trajetória no mercado de seguros. “Trata-se de uma pessoa muito atuante no mercado de seguros, professora da ENS, advogada de seguradora internacional, ex-presidente do Sou Segura, diretora de educação da ANSP e hoje no comando da Licall Consultoria e Assessoria. É destaque pela dedicação, disposição para trilhar o caminho do conhecimento onde quer que ela esteja e já realizou uma palestra memorável para o Clube da Bolinha do RJ sobre o Marco Legal do Seguro. Espero que ela tenha o acolhimento que merece”.

Liliana Caldeira atua como consultora no mercado de seguros, com foco em desenvolvimento profissional e qualificação técnica. Atualmente é diretora de Educação da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) e professora da Escola de Negócios e Seguros (ENS).

O encontro também homenageou os aniversariantes do mês de julho, Jorge Dantas e Marcello Hollanda. Hollanda recebeu um vinho francês entregue por Beatriz Herranz em nome dos integrantes da confraria.