Sancor Seguros expande atuação no interior de São Paulo

A Sancor Seguros anunciou a ampliação de sua atuação no interior de São Paulo, região considerada uma das principais frentes de crescimento da companhia no Brasil. Com o canal corretor respondendo por mais de 90% da produção local, a seguradora ganha escala em um dos mercados mais dinâmicos do país.

“O interior de São Paulo é uma região com forte dinamismo econômico, grande capacidade de geração de negócios e um ambiente muito favorável para ampliarmos nossa atuação com consistência e proximidade”, afirma Paulo Dawibida, diretor Comercial da Sancor Seguros.

A estratégia está concentrada em cidades como Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Vale do Paraíba. De acordo com a companhia, essas regiões apresentam oportunidades relacionadas à indústria, ao agronegócio, ao mercado imobiliário e ao setor de serviços.

Entre os destaques da operação está o seguro Automóvel, que registrou crescimento superior a 300% em 2025 em relação ao período anterior, consolidando-se como uma das principais linhas da operação regional.

A seguradora também informa avanço nos seguros Patrimoniais, especialmente nos segmentos de Condomínio, Imobiliário e Residencial, acompanhando a expansão econômica e a demanda por proteção patrimonial no interior paulista.

Nos seguros de Riscos Técnicos, a companhia aponta crescimento nas modalidades de Engenharia, Equipamentos e Garantia. Segundo a Sancor, o seguro de Engenharia apresentou expansão superior a 200%, impulsionado por obras, atividade industrial e investimentos em infraestrutura.

Já no segmento de Pessoas, os seguros de Vida em Grupo também registraram crescimento, refletindo, segundo a empresa, o aumento da demanda das empresas por benefícios voltados à proteção financeira dos colaboradores.

“Esses números mostram que o interior paulista reúne escala, diversidade econômica e potencial para impulsionar diferentes linhas de negócios. Nosso foco é aprofundar essa presença, fortalecer o relacionamento com os corretores e ampliar nossa relevância de forma sustentável”, afirma Dawibida.

Para os próximos meses, a Sancor pretende ampliar sua rede de parceiros na região e intensificar ações de capacitação, treinamentos e relacionamento com corretores para apoiar a expansão da operação no interior paulista.