Mapfre reúne operações na Expert XP 2026

O grupo segurador Mapfre reunirá, por mais um ano, as operações da Mapfre Investimentos e da Mapfre Consórcios em um mesmo estande durante a Expert XP 2026. A iniciativa marca a apresentação conjunta de soluções voltadas à gestão de recursos e à aquisição planejada de bens.

A participação conjunta acompanha uma mudança no comportamento do mercado. Investidores têm ampliado o uso de diferentes instrumentos para diversificar o patrimônio e alcançar objetivos de médio e longo prazo. Na Expert, a Mapfre mostrará como investimentos e consórcios funcionam de forma complementar dentro de uma mesma estratégia patrimonial.

“A relação do investidor com o mercado financeiro amadureceu. Hoje, a decisão de alocação passa por uma análise mais ampla dos objetivos de cada cliente, e isso exige soluções complementares. A Expert é um ambiente importante para discutir esse cenário com assessores, investidores e parceiros, além de mostrar como a gestão profissional contribui para decisões de longo prazo “, afirma Carlos Eduardo Eichhorn, diretor de gestão de recursos da Mapfre Investimentos.

Com mais de duas décadas de atuação, a asset da Mapfre administra mais de R$ 34 bilhões em fundos de previdência, renda fixa, ações, multimercado e cambial, reunindo aproximadamente 240 mil cotistas.

A Mapfre Consórcios, que opera em sociedade com a BR Consórcios, apresentará soluções para aquisição planejada de imóveis, veículos, máquinas, embarcações e serviços diversos. A empresa administra mais de 16 bilhões de reais em créditos e observa crescimento do interesse pela modalidade entre investidores que buscam organizar aquisições futuras sem abrir mão da estratégia de investimentos.

“Temos observado um interesse crescente de investidores e assessores em entender como o consórcio pode integrar um planejamento patrimonial mais amplo. A modalidade passou a ser considerada uma ferramenta de organização financeira”, afirma Andrea Nogueira, diretora de seguros massificados e consórcios da Mapfre.

Segundo a executiva, os escritórios de agentes autônomos têm ganhado um papel relevante na estratégia de distribuição dos consórcios da Mapfre. “A relação com os assessores da XP é cada vez mais próxima. São profissionais com forte influência sobre a carteira de clientes e que atuam de forma consultiva, o que permite apresentar o consórcio como solução complementar a outros produtos financeiros”, afirma.

A Expert XP será realizada entre os dias 23 e 25 de julho, no São Paulo Expo. O estande da Mapfre contará com ativações para o público ao longo dos três dias de evento, distribuição de brindes, experiências interativas e acesso a conteúdos sobre os fundos de investimentos e modalidades de consórcios da companhia por meio de uma plataforma digital.