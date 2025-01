Sompo quer expandir consultoria em gerenciamento de riscos

A Sompo anuncia a chegada de Thiago Amorim, que assume o cargo de superintendente de gerenciamento de riscos, e Renato Abreu Soares como gerente técnico de gerenciamento de riscos patrimoniais. Com isso, Amorim passa a liderar as estratégias da área que, além da gerência Soares, também conta com Vanderson Gomes, gerente de riscos de transporte e Fernando Santos, gerente de riscos de transporte (núcleo montadoras, dedicado ao desenvolvimento de estratégias do segmento automotivo) e máquinas e equipamentos agrícolas.

A chegada dos executivos é mais uma etapa da estratégia da companhia de incrementar os serviços prestados aos segurados na área de gerenciamento de riscos que, além de agregar valor ao contrato de seguros, contribui com a eficiência e segurança operacional dos clientes, entre outros fatores.

No ano passado, foi lançada a nova infraestrutura da Central de Monitoramento própria, que agora ocupa uma área de cerca de 655,72 m² e dobrou a capacidade da empresa de monitoramento dedicado de carga, serviço disponibilizado aos segurados em parceria com empresas especializadas nesse segmento, que integra o trabalho de consultoria em gerenciamento de riscos de transporte. Em 2024, foram cerca de 230 mil viagens e R$ 132 bilhões de cargas monitoradas.

Renato Abreu

Renato Abreu Soares vai ser gerente técnico da área de gerenciamento de risco patrimonial da Sompo. O executivo tem mais de 20 anos de experiência na área de inspeção de riscos com foco em proteção contra incêndio e interrupção de negócios em companhias do segmento de seguros, consultoria empresarial e indústria da transformação.

Thiago Amorim vai liderar as áreas de consultoria em gerenciamento de riscos voltadas aos segmentos de transporte, máquinas e equipamentos agrícolas e patrimoniais. Nos últimos 6 anos atuou na gestão de riscos e seguros de uma grande empresa de Food Tech Delivery no Brasil, com ênfase em implementar soluções de integrações sistêmicas a partir de Inteligência Artificial e Machine Learning para gestão de riscos. O executivo é diretor vice-presidente da ABGR – Associação Brasileira de Gerência de Riscos.

Thiago Amorim

Adailton Dias, diretor-executivo de produtos e resseguro da Sompo, diz que a companhia expandiu o serviço para clientes de outros ramos e indústrias. “As ações de prevenção trazem mais segurança para as pessoas envolvidas na operação, influenciam positivamente na produtividade e no resultado operacional das empresas, são fatores preponderantes para a redução nos índices de sinistro, além de terem um impacto importante na sociedade como um todo”, conclui o executivo.