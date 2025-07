A 8ª edição do Insurtech Brasil 2025 – o principal encontro de tecnologia, inovação em seguros e insurtechs do país – começa na próxima quinta-feira, dia 03 de julho. O encontro acontecerá no Expo Center Norte, em São Paulo, e debaterá as tendências e os desafios do setor para este ano.

Os debates começarão a partir das 9h da manhã, com a abertura oficial do evento na plenária principal. Na sequência, haverá a palestra “Marco regulatório: perspectivas para o mercado de seguros”, promovida por Alessandro Octaviani, superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Logo depois, às 9h30, o convidado especial e um dos destaques desta edição subirá ao palco. Luciano Martins, Lead Engineer e AI Developer Advocate para Américas do Google DeepMind vai falar sobre como auxiliar desenvolvedores a utilizarem com sucesso os modelos de Inteligência Artificial mais avançados do Google.

Por volta das 10h, acontecerá a mesa redonda ‘Estratégia e inovações na voz das lideranças do mercado’, com Luiz Arruda, diretor de Marketing da Porto Seguro; e Roberto Ciccone, CRO da TransUnion; mediado por José Prado, CEO do evento.

Os debates temáticos nas cinco salas do evento começarão às 11h20, de forma simultânea. Na sala 1, estarão todos os assuntos relacionados a canais e soluções que possuem sinergia com o mercado. A sala de número 2 será dedicada a tecnologia, dados, inteligência artificial e o impacto disso nas seguradoras.

Já na sala 3, os assuntos envolverão tendências, regulação e negócios. Nesse espaço acontecerá também o painel “Perspectivas e desafios na inovação regulatória”, que contará com participação da diretora da Susep, Júlia Lins, às 14h.

Na sala 4 os temas envolverão as tecnologias disponíveis para os corretores de seguros. Por fim, a quinta e última sala abrigará os debates envolvendo os novos entrantes do mercado segurador, como as associações de proteção veicular e as cooperativas.

A sala 5 abrigará também o painel “Mudanças legislativas e regulatórias: impactos em cooperativas de seguro e proteção patrimonial mutualista”. O assunto contará com participação do diretor da Susep, Carlos Queiroz, às 14h45.

“A exemplo de edições anteriores, novamente a Susep não apenas abrirá o nosso evento, mas também participará de painéis que abordam a intersecção entre regulação e a inovação no setor. Isso muito nos orgulha e é uma prova incontestável da importância do Insurtech Brasil para o desenvolvimento desse mercado”, disse Juliana Montez, organizadora do encontro.

Entre os assuntos que serão debatidos, o destaque maior estará na Inteligência Artificial, que permeará quase todos os painéis, incluindo as discussões sobre distribuição e embedded insurance, uso de dados, subscrição, sinistro e tudo o que engloba a experiência do cliente.

Segundo José Prado, CEO do evento, a edição deste ano manterá a tradição de focar no mapeamento de soluções e na apresentação de novos canais para o mercado, indo além daqueles que focam em venda diretas de seguros.

“Por conta dessa característica, a cada ano que passa, o Insurtech Brasil vai se consolidando como a principal plataforma de negócios e networking para inovação no setor de seguros. Isso acontece devido ao formato do evento, que permite uma enorme interação com os líderes e empreendedores que estão reinventando essa indústria no nosso país”, disse.

Ao longo de todo o dia serão quase 30 horas de debates e conteúdos exclusivos sobre as mercado de seguros para 2025. A programação completa, os palestrantes e as inscrições estão disponíveis no endereço https://insurtechbrasil.com/.

Vale lembrar que a 8ª edição do Insurtech Brasil conta com patrocínio da TransUnion; Pipefy; Guidewire; .add; InsureMO; Namirial; Gestão Segura; Sensedia, Zenvia; Cambridge Mobile Tematics; Autoinsp; Klooks; fitinsur; Split Risk; Brick; 123Seguro; Alper Seguros; Picsel e Recuperação Online; além do apoio do ITC Vegas – o maior evento global de inovação e tecnologia para o mercado de seguros; ITC Latam; e do MIA Hub, a primeira comunidade de insurtech da América Latina.