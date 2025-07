Como o seguro contribui para o setor de energia renovável

O setor de energia renovável tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos, motivado pela crescente necessidade de fontes de energia mais limpas e pela urgência em combater as mudanças climáticas. Porém, apesar de ser uma alternativa sustentável e promissora, o setor não está isento de riscos. A gestão de riscos é, portanto, uma parte fundamental do sucesso e da viabilidade dos projetos de energia renovável. Um aspecto importante dessa gestão é a utilização de apólices de seguro, que oferecem proteção contra uma série de eventos inesperados e ajudam a mitigar os riscos ambientais, operacionais e tecnológicos que surgem ao longo do ciclo de vida de um projeto. Neste contexto, a importância de uma abordagem eficaz de gestão de riscos e a contratação adequada de apólices de seguro são decisivas para a proteção e o sucess de investimentos.

A inovação tecnológica desempenha um papel vital no avanço do setor de energia renovável. Novas tecnologias, como turbinas eólicas mais eficientes, painéis solares de última geração e soluções de armazenamento de energia, estão sendo continuamente desenvolvidas. Embora essas novidades tragam grandes vantagens, elas também carregam consigo riscos que ainda não são conhecidos, mas que podem resultar em altos custos de reparo e manutenção não planejados ou até danos irreparáveis aos ativos.

O seguro, nesse cenário, atua como uma ferramenta fundamental de proteção. A contratação adequada de apólices, como aquelas que amparam ativos contra danos materiais e perdas financeiras, podem proteger as empresas contra perdas significativas, sejam decorrentes da fase de implantação do projeto ou da operacional. Além disso, a gestão de riscos envolve a negociação de cláusulas que garantam a cobertura de pontos específicos, como defeitos de fabricação, erros durante a instalação e perdas de lucros esperados decorrentes de danos materiais, permitindo que as companhias mantenham sua viabilidade financeira em situações imprevistas.

As mudanças climáticas têm sido um dos maiores desafios enfrentados pelos projetos de energia renovável. Neste contexto, seguros podem ser essenciais para cobrir danos decorrentes de eventos climáticos extremos, como tempestades, vendavais ou incêndios, que afetam os ativos e interrompem as operações. A gestão de riscos climáticos, portanto, deve incluir não apenas a análise dos riscos ambientais, mas também a escolha das coberturas de seguro adequadas para proteger os investimentos contra esses eventos imprevisíveis.

Embora a energia renovável tenha, em grande parte, um impacto ambiental positivo, ela também pode causar impactos adversos, como no caso da construção de grandes parques eólicos ou solares, que podem afetar ecossistemas locais causando distúrbios às comunidades ao redor. A gestão de riscos ambientais, nesse contexto, deve ser acompanhada por apólices que cobrem possíveis danos ambientais, como o seguro de Responsabilidade Civil Ambiental.

Enfim, no setor de energia renovável, onde as incertezas são comuns devido à inovação tecnológica, a mudança climática e os impactos ambientais, a gestão de riscos e a escolha de apólices de seguro adequadas são fundamentais para garantir a continuidade e o sucesso dos projetos. O seguro atua como uma ferramenta estratégica para proteger os investimentos, mitigar riscos e garantir a rentabilidade a longo prazo.

Portanto, é imprescindível que as companhias adotem uma abordagem integrada de gestão de riscos, alinhada a uma estratégia de seguros bem estruturada. Essa combinação não só oferece segurança financeira em momentos de crise, mas também assegura que os projetos possam prosperar, contribuir para a transição energética global e alcançar seus objetivos de sustentabilidade de forma eficaz e segura.

*Richelli Lima é superintendente de Power e Renováveis da Howden Brasil.