 Fundo da Mapfre capta R$ 1,6 bilhão em menos de seis meses

Em menos de seis meses desde o seu lançamento, o fundo de renda fixa Confianza, da Mapfre Investimentos Gestora de Recursos do grupo, atingiu a marca de R$ 1,6 bilhão em ativos sob gestão. Lançado em julho de 2024 e distribuído por plataformas de grandes corretoras e bancos, o fundo atraiu rapidamente a preferência dos investidores, refletindo a busca dessas pessoas por alternativas conservadoras de investimentos e de forte desempenho em meio ao cenário de juros elevados.



Após dois anos de resgates significativos, a indústria como um todo registrou uma captação líquida de R$ 60,7 bilhões em 2024, segundo dados da Anbima. A captação do fundo da em companhia evidencia o apetite do mercado por produtos que combinam maior previsibilidade com a busca de retornos acima do CDI, mantendo níveis reduzidos de risco.



O Diretor de Gestão de Recursos da Mapfre Investimentos, Carlos Eduardo Eichhorn, atribui o desempenho do fundo à combinação de uma gestão criteriosa e ao alinhamento com as demandas do mercado. “O Confianza foi concebido para oferecer uma alternativa robusta, que busca aliar segurança à superação do benchmark. Por isso, optamos por um modelo de gestão que busca sempre os melhores ativos para cada momento. Esse volume captado em tão pouco tempo reflete a confiança dos investidores em nossa capacidade de identificar oportunidades de qualidade no mercado de crédito privado”, explica o diretor.



Ricardo Ventrilho, responsável pela Área de Relações com Investidores da gestora, ressalta o momento estratégico para o lançamento do fundo: “A rápida aceitação do Confianza é um exemplo de como fundos bem estruturados, com um foco claro e uma gestão profissional, conseguem se destacar em um cenário competitivo e desafiador. O cenário econômico, marcado pela busca por diversificação e maior eficiência nas alocações, foi um catalisador importante para essa captação”, afirma o executivo.



O fundo mantém pelo menos 80% de sua carteira alocada em ativos de crédito bancário de baixo risco, emitidos por instituições financeiras bem avaliadas e com sólida capacidade financeira, ou sintetizados via derivativos, referenciados ao CDI. A abordagem de gestão ativa busca balancear riscos e retornos, visando uma performance competitiva frente ao benchmark, sem expor os investidores a níveis elevados de volatilidade. “Em um momento em que o conservadorismo voltou a ganhar espaço, o Confianza surge como uma solução adequada, especialmente para investidores que desejam aproveitar o atual ciclo de juros elevados”, conclui Eichhorn.