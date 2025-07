Com o mercado cada vez mais competitivo e o avanço das soluções digitais, corretoras de seguros buscam ferramentas de gestão capazes de oferecer mais foco, clareza e colaboração entre equipes. Uma dessas abordagens é o modelo de OKRs — sigla para Objetivos e Resultados-Chave —, que vem sendo aplicado com sucesso pela Lojacorr há três anos e já se mostra eficaz em impulsionar a estratégia e a execução.

Segundo Adriano Padilha, gerente do Centro de Agilidade da Lojacorr, o programa foi desenvolvido com base em um framework personalizado, adaptado à realidade da empresa e aprimorado continuamente com a participação de todas as áreas. “Os OKRs da Lojacorr foram desenhados para disseminar a estratégia, engajar a liderança e fomentar a colaboração entre departamentos”, afirma.

O modelo atua em três dimensões — estratégica, tática e operacional — com ciclos de planejamento e revisão próprios. Os objetivos estratégicos são definidos anualmente e revisados a cada trimestre, enquanto os táticos têm revisão mensal, e os operacionais, acompanhamento quinzenal. A estrutura também incorpora o Balanced Scorecard (BSC), ampliando a visão de desempenho da organização.

Entre os principais benefícios observados estão maior engajamento dos colaboradores, mais clareza nos resultados esperados, integração entre áreas e transparência da estratégia. Padilha destaca que um dos pontos-chave do sucesso é a co-criação dos OKRs com as equipes: “Isso fortalece o senso de pertencimento e aumenta o comprometimento com as metas”.

Para as corretoras de seguros, a metodologia pode ser aplicada em diferentes níveis. No estratégico, um objetivo pode ser tornar-se referência em atendimento ao cliente, com resultados-chave como aumentar o NPS e expandir a receita de novos produtos. Na prática, as metas se desdobram para times e colaboradores, gerando foco e alinhamento.

A experiência da Lojacorr demonstra que, com a adoção dos OKRs, é possível construir uma cultura de execução baseada em dados, prioridades claras e ciclos de melhoria contínua. O modelo é flexível, acessível e pode ser adaptado por corretoras de todos os portes que desejam crescer com eficiência e propósito.