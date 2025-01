Setor de seguros cresce 12,3% até novembro de 2024  

Dados do relatório Síntese Mensal elaborado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) registram que a arrecadação do setor de seguros no mês de novembro foi de R$ 33,06 bilhões. No acumulado de 2024, as receitas totalizaram R$ 394,16 bilhões até novembro, o que significa um crescimento de 12,3% em relação ao mesmo período de 2023.

Em novembro de 2024, o setor retornou à sociedade R$ 19,4 bilhões, por meio de indenizações, resgates, benefícios e sorteios. No acumulado do ano, o retorno chegou a R$ 221,04 bilhões.

Outros destaques do período até novembro de 2024 foram:

Os seguros de danos e pessoas (sem o VGBL) arrecadaram R$ 188,55 bilhões nos primeiros onze meses de 2024, 10,61% acima do valor registrado no mesmo período em 2023. A receita dos “seguros patrimoniais – outros”, que inclui, por exemplo, riscos diversos e lucros cessantes, alcançou R$ 5,94 bilhões no acumulado do ano, valor 19% acima do registrado no mesmo período do ano anterior.

O VGBL recebeu contribuições de R$ 12,49 bilhões no mês de novembro de 2024. Durante os onze primeiros meses do ano, acumulou R$ 162,75 bilhões em contribuições, um montante 16,3% superior em comparação ao mesmo período no ano passado.

Os produtos de capitalização apresentaram alta de 4,8% na receita acumulada, em comparação ao mesmo período de 2023. Foram arrecadados R$ 28,66 bilhões de janeiro a novembro de 2024.

