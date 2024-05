Mercado de seguros cresce 13,7% e ultrapassa R$ 100 bilhões em arrecadação

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) acabou de divulgar o seu relatório Síntese Mensal, com dados do setor de seguros referentes ao mês de março de 2024. Segundo o documento, a arrecadação do setor supervisionado no primeiro trimestre do ano foi de R$ 102,95 bilhões, representando uma alta de 13,7% em relação ao mesmo período de 2023.

Os valores que retornaram à sociedade por meio de indenizações, resgates, benefícios e sorteios, somaram um montante de R$56,7 bilhões, dos quais, R$ 17,75 bilhões apenas em março.

Os segmentos de seguros de danos e pessoas, excluindo-se o VGBL, tiveram uma arrecadação acumulada de R$ 48,32 bilhões, alcançando uma alta de 9,69% frente ao mesmo período do ano anterior, quando a arrecadação foi de R$ 44,05 bilhões. Considerando apenas os seguros de danos, o crescimento foi de 6,8% na arrecadação de prêmios no acumulado quando comparado com o mesmo período de 2023.

A edição informa ainda que, nos seguros de pessoas, o seguro de vida atingiu em março de 2024 o montante acumulado de R$ 8,01 bilhões, valor que representa um crescimento de 15,2% em relação ao mesmo período de 2023. Já o VGBL, produto de acumulação, alcançou uma receita de R$43,61 bilhões, crescimento de 21,4% em relação aos primeiros três meses de 2023, quando o produto arrecadou R$35,91 bilhões.

Ainda segundo o relatório, os produtos de capitalização tiveram alta de 4,2% na receita acumulada até março de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. Foram arrecadados R$ 7,4 bilhões somente em capitalização no primeiro trimestre de 2024.

Estes e outros destaques estão detalhados no relatório Síntese Mensal de março de 2024, que pode ser acessado no site da entidade. Para consultar os dados da autarquia de forma ainda mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep.

N.F.

Revista Apólice