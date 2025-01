Azos lança campanha de vendas 2025

A Azos, insurtech que oferece soluções para seguro de vida, anunciou que os vencedores da campanha Passaporte Azos 2025 terão a chance de viajar para Dubai. Corretores que atingiram a meta de 48 mil pontos com apólices vendidas ao longo de 2025 serão premiados com uma viagem exclusiva para Dubai em 2026, com direito a um acompanhante. Agora em 2025, a companhia levará 130 pessoas para a Grécia, indo de Atenas até Mykonos. Além disso, a campanha de vendas também já levou corretores até a África do Sul, e agora caminha para o seu terceiro continente.

Assim como nas edições anteriores, a campanha não conta com rankings ou com limitação de vagas, o que significa que todos os corretores que atingirem as metas podem conquistar a viagem. “A campanha Passaporte Azos é uma forma de reforçarmos nosso compromisso em premiar todos os parceiros que se dedicam ao crescimento da empresa, sem a necessidade de competir por posições. A viagem para Dubai promete ser uma experiência inesquecível, com uma programação especial que inclui visitas a pontos turísticos renomados, cultura local e experiências únicas”, comenta Mateus Nicolau, diretor comercial da Azos.

A campanha Passaporte Azos tem sido um grande sucesso, e a viagem para Dubai será uma das experiências mais marcantes para os corretores. O objetivo é continuar promovendo momentos únicos e memoráveis para aqueles que mais se destacam, oferecendo uma recompensa pela dedicação realizada durante todo o ano.



Para participar da campanha Passaporte Azos 2025 e garantir uma vaga para Dubai, o corretor precisa atingir 48 mil pontos ativos durante o período da campanha e manter uma taxa de persistência de prêmio igual ou superior a 90%.