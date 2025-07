CVG-RJ celebra seus 59 anos

Realizada no início da tarde do dia 30 de junho, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro do Rio, a missa em ação de graças por mais um ano de existência do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) foi um momento marcado por gratidão, reflexão e reconhecimento à trajetória de quase seis décadas de fundação da entidade. O padre celebrante ressaltou que em tempos tão desafiadores e incertos como os atuais, o seguro representa não apenas uma proteção financeira, mas também um ato de responsabilidade, amor e cuidado com o próximo.

O presidente do CVG-RJ, Edson Calheiros, reiterou a importância dos que estiveram à frente de administrações anteriores, assim como dos sócios, beneméritas e colaboradores que muito contribuíram para o sucesso e longevidade do Clube. “Quero também agradecer a todos os presentes nessa celebração e dizer da obrigação que temos de levar a cultura do seguro a cada canto desse país. Eu entendo que o seguro é uma alavanca social, um instrumento de distribuição de renda mais acessível a toda nossa população. Tenho a certeza que estamos colaborando para uma sociedade melhor”, frisou Calheiros.

Reforçando as palavras de Calheiros, o presidente do Conselho Consultivo do Clube, Octávio Perissé, disse que a união dos integrantes do CVG-RJ é mais do que uma relação profissional. “É uma relação de amor e respeito, que vem sendo construída pelos nossos antecessores. Agora, com o encerramento do mandato de dois anos do presidente Calheiros, temos novos desafios pela frente. Desejo à nova administração que virá muito sucesso e prosperidade nesta missão de impulsionar o nosso mercado”, finalizou.