Patrícia Chacon assume a presidência do Sindseg SP

Patrícia Chacon assume hoje (15) a presidência do Sindicato das Empresas de Seguros e Resseguros do Estado de São Paulo – Sindseg SP, marcando um momento histórico para a instituição. A executiva é a primeira mulher a ocupar o cargo em mais de oito décadas de atuação do sindicato e vai liderar uma diretoria renovada, composta por profissionais de destaque em grandes companhias e que refletem a força, a diversidade e a evolução do mercado de seguros brasileiro.

“Assumir essa posição é uma grande honra e também uma enorme responsabilidade. O setor está em transformação e o Sindseg SP tem um papel essencial na promoção de ações que apoiem as empresas e os profissionais neste cenário, sempre com foco em oferecer melhores serviços aos nossos clientes e gerar conhecimento sobre a importância dos seguros para o desenvolvimento social e econômico do país”, afirmou Patrícia.

De acordo com ela, uma das prioridades da nova gestão será o estímulo a uma agenda de discussões sobre as demandas atuais da sociedade e as principais tendências do mercado, como as mudanças climáticas, a mobilidade urbana e a incorporação de tecnologia em toda a cadeia de seguros. “Estamos diante de um ambiente que exige mais agilidade, inovação e colaboração. Por isso, queremos produzir e compartilhar informação para a construção de soluções alinhadas às expectativas de um mundo mais digital, sustentável e inclusivo”, destacou.

A chegada de Patrícia Chacon à presidência reflete o compromisso do Sindseg SP em manter-se conectado às mudanças de um mercado em movimento acelerado e um mundo de hábitos e expectativas diferentes, consolidando sua posição de referência no setor de seguros no Brasil. “Estou confiante de que vamos produzir muitas realizações nos próximos três anos, principalmente considerando a experiência e competência de todos os meus colegas de diretoria”, finalizou Patrícia.

Diretoria Sindseg SP

2025 – 2028

Presidente: Patrícia Chacon (Porto Seguro)

Diretor vice-presidente: Leonardo Pereira de Freitas (Bradesco Seguros)

Diretor vice-presidente: Jonson Souza (Mapfre)

Diretora vice-presidente: Andréa Ribeiro (Tokio Marine)

Diretor: Heitor Augusto (SulAmérica)

Diretor: Marco Antônio Messere Gonçalves (MAG)

Diretor: Alexandre Nunes de Oliveira (Zurich)

Diretor: Fernando Grossi (Sompo)

Diretor: Marcos Machini (HDI)

Diretor: Pablo Ricoldy (Brasilseg)

Diretor: Luis Nagamine (Mitsui Sumitomo)

Conselheiro: Andreas Kerl (Allianz)

Conselheiro: Paulo Medeiro (allseg)

Conselheiro: Guilherme Perondi (Swiss Corporate)

Conselheiro: Alexandre de Mattos Malho (Icatu)

Conselheiro: Gabriel de Souza Escabin (BTG Pactual)

Conselheira: Eliane Percino (Suhai)