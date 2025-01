Seguros Unimed e Unimed Odonto são destaques no IDSS 2024

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, e a Unimed Odonto, operadora odontológica do grupo, se mantiveram pelo quinto ano consecutivo na faixa de excelência do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2024, uma avaliação anual realizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O IDSS é uma ferramenta essencial para medir a qualidade dos serviços oferecidos pelos planos de saúde e odontológicos.

A seguradora se destacou nas categorias ‘Qualidade em atenção à saúde’, Gestão de Processo e Regulação’ e obteve nota máxima no critério ‘Sustentabilidade no Mercado’, que monitora a sustentabilidade da companhia, considerando seu equilíbrio econômico-financeiro, além da satisfação do beneficiário e compromisso com prestadores.

Em 2024, um dos destaques da Seguros Unimed na qualidade assistencial foi a expansão dos programas do Cuidando de Perto, que atenderam mais de 47 mil beneficiários, com alta performance no NPS, como Saúde Emocional (NPS 54) e Navegação de Casos Crônicos (NPS 85).

Além disso, o investimento contínuo em tecnologia e dados permitiu a criação do Índice de Risco Assistencial (IRA), que possibilita uma estratificação de risco mais assertiva, atendendo de forma mais eficiente as populações vulneráveis.

Com um investimento de 3,9 milhões de reais em tecnologia e a implementação do projeto Hub de Saúde Digital, ferramenta de compartilhamento de dados que visa aumentar a eficiência em diagnósticos e tratamentos, a Seguros Unimed tem aprimorado a coordenação do cuidado e a digitalização dos processos, impactando diretamente na qualidade assistencial oferecida aos beneficiários. Em 2024, o programa de qualificação da rede assistencial também premiou 13 hospitais e promoveu a capacitação de 29 prestadores, fortalecendo ainda mais a segurança e a qualificação da rede de saúde.

A Unimed Odonto, além de obter nota máxima em ‘Sustentabilidade no Mercado’, também atingiu o maior índice em ‘Qualidade em atenção à saúde’, pilar que avalia um conjunto de ações em saúde que contribuem para o atendimento das necessidades de saúde dos beneficiários, com ênfase nas ações de promoção, prevenção e assistência à saúde prestada. A operadora também figurou na faixa de excelência em ‘Gestão de Processos e Regulação’. O bom desempenho na categoria demonstra uma estratégia voltada ao foco no cliente.

“O excelente resultado alcançado pela Seguros Unimed e Unimed Odonto, refletido no IDSS 2024, demonstra o trabalho conjunto e estratégico, com foco na qualidade assistencial, na inovação e na sustentabilidade. Os nossos programas, como o Cuidando de Perto, são exemplos do compromisso em oferecer cuidados de saúde de excelência, com soluções personalizadas e tecnologia de ponta. Continuaremos investindo em estratégias que priorizam a saúde da população, sempre com o objetivo de garantir um atendimento eficiente e humanizado.” afirma Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed.

O Sistema Unimed, como um todo, se destacou no IDSS 2024. Entre as 18 operadoras médico-hospitalares que obtiveram nota máxima na avaliação, 16 são cooperativas Unimed, totalizando 89% de participação e consolidando sua posição como referência em qualidade e inovação no setor de saúde suplementar.

O IDSS (Índice de Desempenho da Saúde Suplementar) é uma avaliação que mede o desempenho das operadoras de planos de saúde, sendo parte integrante do Programa de Qualificação da Saúde Suplementar, desenvolvido pela ANS. O objetivo do programa é incentivar a melhoria contínua da qualidade no setor e fornecer informações transparentes aos beneficiários, auxiliando-os na escolha dos serviços contratados.

O IDSS é composto por indicadores que avaliam as dimensões de qualidade e atenção à saúde, garantia de acesso, sustentabilidade de mercado e gestão de processos e regulação.