 Porto inaugura centro automotivo em Cerquilho

A Porto inaugura um centro automotivo em Cerquilho, no interior de São Paulo. A unidade integra o plano estratégico de expansão da companhia, que busca fortalecer sua presença tanto na capital e no interior.

“Os Centros Automotivos Porto são estratégicos para o nosso modelo de negócios, pois oferecem a clientes e não clientes da Porto, serviços de qualidade com garantia nacional em toda a rede de oficinas, além de experiências diferenciadas que reforçam nosso cuidado e nossa presença em todo o Brasil, afirma Daniel Morroni, diretor dos Centros Automotivos Porto e da Renova Ecopeças.



Diferenciais Centro Automotivo Porto:

Período de férias: até 31/01/2025 todas as oficinas da rede estão oferecendo uma degustação de férias (Check-up Gratuito) para todos os clientes, até para quem não é segurado Porto.

até 31/01/2025 todas as oficinas da rede estão oferecendo uma degustação de férias (Check-up Gratuito) para todos os clientes, até para quem não é segurado Porto. Benefícios gratuitos: a rede oferece até 20% de desconto na mão de obra em serviços para segurados Porto e serviços gratuitos para segurados Auto da Porto Seguro, de acordo com o tipo de apólice: alinhamento de direção, reparo em furo de pneu, troca de lâmpadas, cristalização de para-brisas entre outros.

a rede oferece até 20% de desconto na mão de obra em serviços para segurados Porto e serviços gratuitos para segurados Auto da Porto Seguro, de acordo com o tipo de apólice: alinhamento de direção, reparo em furo de pneu, troca de lâmpadas, cristalização de para-brisas entre outros. Atendimento especializado: equipe treinada e capacitada para oferecer soluções rápidas e seguras para o veículo.

equipe treinada e capacitada para oferecer soluções rápidas e seguras para o veículo. Tecnologia de ponta: equipamentos modernos que garantem diagnósticos precisos e manutenção eficiente.

equipamentos modernos que garantem diagnósticos precisos e manutenção eficiente. Conforto e comodidade: sala de espera equipada com wi-fi, café e um ambiente acolhedor para os clientes.

sala de espera equipada com wi-fi, café e um ambiente acolhedor para os clientes. Sustentabilidade: práticas ambientais responsáveis, como descarte correto de resíduos e eficiência energética.

Principais serviços disponíveis:

Manutenção preventiva e corretiva;

Troca de óleo e filtros;

Balanceamento e alinhamento;

Revisões preventivas e corretivas

Sistemas de direção, freios, elétrica e bateria

Diagnósticos veiculares com tecnologia avançada.

Para Marcelo Crudi, gerente da sucursal Sorocaba, responsável pela região, a inauguração representa um marco para o projeto de expansão da Porto no interior: “Nosso foco é oferecer benefícios para os nossos segurados e também para quem ainda não é cliente Porto, enquanto consolidamos nossa presença tanto na capital quanto no interior e estamos felizes em fazer parte do dia a dia das pessoas”, comemora.

Serviço: