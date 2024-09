Seguros Unimed cresce 22,4% no primeiro semestre

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, obteve um faturamento de R$ 3,6 bilhões no primeiro semestre de 2024, representando um crescimento de 22,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. A boa performance no faturamento, aliada ao controle eficiente dos sinistros – alcançando uma sinistralidade de 81,7% no segmento de saúde – contribuíram para o resultado operacional consolidado de R$ 166,8 milhões, um crescimento de 48,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido consolidado no período equivale a ROAE de 8,83%, o que representa um o valor de R$ 195,3 milhões.

“Os resultados evidenciam a estratégia e a eficácia das operações da Seguros Unimed. A diversificação do nosso portfólio para além da atuação no ramo saúde, os investimentos em inovação e tecnologia para aprimorar processos e alavancar negócios, a eficácia no controle da sinistralidade, a ampliação de parcerias estratégicas dentro e fora do Sistema Unimed, fortalecendo a intercooperação entre a seguradora e as cooperativas da marca, o aumento da eficiência em custos, entre outras ações, consolidam nossa posição no mercado, demonstrando nossa capacidade de gerar valor significativo para colaboradores, acionistas e para a sociedade”, destaca Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed.

Neste período, a Companhia firmou uma parceria com a Aconseg SP (Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria do Estado de São Paulo) para fortalecer sua presença no mercado segurador paulista. Também intensificou seus esforços em tecnologia, pois a vê como grande aliada para agilizar os processos internos, e também para apoio na mitigação de fraudes, previsibilidade de custos, padrões de comportamento dos beneficiários e pagamento de sinistros.

“A Seguros Unimed foi pioneira no investimento em tecnologia para o combate às fraudes no setor de saúde. Desde 2021, utilizamos ferramentas de machine learning com a implementação de 12 modelos de identificação de padrões em projetos nas áreas Atuarial, de Odontologia e Provimento, com o objetivo de previsão de custos e identificação de fraudes”, afirma o presidente.

Somente em 2023, a Seguros Unimed investiu mais de R$36 milhões em projetos estruturantes, que envolvem Inteligência Artificial e Machine Learning. “Os impactos desse trabalho permitiram uma melhoria na eficiência operacional, na oferta de soluções inovadoras aos segurados e na sustentabilidade financeira da Companhia”, conclui Helton Freitas.

Além disso, a empresa continua aprimorando a experiência dos parceiros corretores, implementando plataformas online e offline para agilizar cotações e contratos, e facilitar a apresentação dos produtos aos clientes no momento da venda.

Resultado por segmento:

O segmento Saúde registrou um crescimento de 27,1% no primeiro semestre de 2024, seguido pelos Ramos Elementares (seguros residenciais, empresariais e de responsabilidade civil profissional) com um aumento de 12,9%. Os segmentos Odontológico e Vida cresceram 10,2% e 3,6%, respectivamente.