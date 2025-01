Odontoprev usa inteligência artificial em toda a cadeia de negócio

O uso da inteligência artificial está transformando também o mercado de Odontologia. A tecnologia se mostra uma grande aliada para aprimorar diagnósticos, possibilitando a detecção precoce de doenças graves e complexas. Iniciativas de IA implementadas na Odontoprev estão ajudando a empresa a reduzir a sinistralidade, um dos maiores desafios na gestão de planos de saúde.

Ao analisar grandes volumes de dados clínicos e exames de imagem, modelos de inteligência artificial conseguem identificar padrões e anomalias com rapidez e precisão, muitas vezes antes que os sinais sejam visíveis para o olhar humano. Isso permite intervenções mais eficazes e tratamentos personalizados, além de reforçar o cuidado preventivo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e até mesmo ajudando a salvar vidas.

Por meio de algoritmos preditivos e análise avançada de dados e imagens, a companhia consegue identificar riscos, antecipar necessidades e adotar medidas preventivas que garantem um atendimento mais eficiente aos beneficiários e mais sustentabilidade ao negócio. Ao usar IA na análise de imagens, a Gestão de Qualidade da empresa foca na qualidade do tratamento a seus beneficiários, ressaltando sua face inovadora colaborativa entre diferentes atores do ecossistema.

Com os modelos de IA existentes, é possível mapear o comportamento da ampla base de dados da empresa, detectar os padrões de uso dos serviços odontológicos e oferecer soluções personalizadas.

“Nossa ferramenta de IA analisa milhões de interações e identifica aqueles beneficiários que estão mais inclinados à realização de tratamentos mais complexos. Com esse detalhamento, conseguimos fazer intervenções precoces com ações preventivas e orientações customizadas”, explica Giovanni Fallico, Gerente de desenvolvimento de sistemas na Odontoprev.

A ferramenta de IA também permite que a Odontoprev antecipe o comportamento do beneficiário e possíveis decisões que ele venha a tomar com relação ao uso do plano. Assim, é possível trocar um tratamento curativo por um preventivo.

“Ao conhecer o perfil do beneficiário, podemos direcionar a ele campanhas de conscientização e cuidados preventivos, como orientações sobre higiene bucal e check-ups regulares”, diz o executivo.

Um dos novos modelos de tecnologia também envolvendo IA na empresa analisa imagens, como radiografias. Um scanner dotado de inteligência artificial, com visão computacional e que atua por meio de machine learning, detecta anomalias de saúde bucal com maior precisão e agilidade, facilitando o diagnóstico e análise, e apoiando na adoção de medidas preventivas.

“Ao conseguirmos diagnosticar os casos mais rapidamente, podemos evitar procedimentos mais invasivos e complexos e autorizar rapidamente o tratamento sugerido pelo dentista, o que impacta diretamente na redução da sinistralidade e na satisfação do cliente — afinal, quem mais ganha nesse processo é o paciente e sua saúde”, acrescenta Giovanni.

Essa estratégia de redução da sinistralidade por meio de IA é parte central do compromisso da Odontoprev com inovação e prevenção. Ao adotar uma abordagem preditiva e personalizada, a empresa não apenas otimiza seus recursos, mas também eleva o padrão de atendimento aos mais de oito milhões de beneficiários no Brasil.

Outro modelo de IA usado na Odontoprev contribui ainda para a retenção de clientes uma vez que, ao identificar um beneficiário propenso a cancelar o plano, a empresa pode desenvolver propostas e ofertas personalizadas.