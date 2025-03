Encontro da Mapfre em BH reúne mais de 120 corretores

Em mais um movimento para estreitar laços com seus principais parceiros de negócios, a Mapfre reuniu na última segunda-feira (24), mais de 120 corretores de seguros em Belo Horizonte. O encontro faz parte de uma série de roadshows que a companhia está promovendo em todo o país para discutir oportunidades no setor, compartilhar estratégias de negócios e apresentar novidades que impactam diretamente a atuação dos corretores.

Na ocasião, a Mapfre detalhou o “MAPFRE + Corretor”, novo programa de relacionamento lançado recentemente pela seguradora para fortalecer a geração de negócios. Além de benefícios exclusivos e incentivos comerciais, a iniciativa traz uma nova jornada de crescimento ao lado da companhia e novas ferramentas para apoiar os corretores na gestão e expansão de suas carteiras. Durante o evento, os participantes puderam conhecer em profundidade as vantagens do programa e esclarecer dúvidas diretamente com a equipe da seguradora.

“O mercado de seguros está evoluindo rapidamente, e queremos garantir que os corretores tenham todo o suporte necessário para acompanhar essas transformações”, afirmou Felipe Nascimento, CEO da Mapfre, que esteve presente no encontro. “Com o MAPFRE+ Corretor, criamos um ecossistema mais robusto de relacionamento, que une capacitação, benefícios e um canal de diálogo mais próximo, intensificando o nosso compromisso com esses profissionais”, disse o executivo.

Além da apresentação do novo programa, o encontro também serviu para discutir oportunidades concretas de crescimento para os corretores, com foco nas soluções do portfólio da Mapfre. Entre os temas abordados, estiveram produtos voltados para o mercado de pequenas e médias empresas, soluções de Vida, Auto e Rural, segmentos que vêm registrando alta demanda no Brasil.

“Os corretores são peças-chave no nosso modelo de negócios, e nossa meta é estar cada vez mais próximos, ouvindo suas demandas e oferecendo ferramentas que os ajudem a crescer e se destacar no mercado. O corretor precisa estar preparado para atender clientes que buscam soluções integradas a diversos momentos e áreas da sua vida pessoal e patrimonial. Nosso portfólio oferece alternativas competitivas em diferentes nichos, e queremos que nossos parceiros tenham todas as ferramentas para aproveitar essas oportunidades”, destacou Oscar Celada, CEO adjunto de negócios da Mapfre.

Acompanhando a importância estratégica da região, estiveram presentes no evento Karina Brandão, diretora-executiva do canal corretor, e Diego Bifoni, diretor territorial de Minas Gerais. Os roadshows da Mapfre seguirão por diversas cidades ao longo do ano, mantendo o foco na proximidade com os corretores e no fortalecimento de um mercado cada vez mais competitivo.