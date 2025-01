Lívia Prata assume nova diretoria na Allianz

A Allianz Seguros anunciou uma nova estrutura em suas diretorias. As modificações, que entraram em vigor a partir de 1º de janeiro, envolvem duas diretorias regionais e a criação de uma diretoria específica de Frotas que será conduzida por Lívia Prata.

A Regional São Paulo Interior passou ser liderada por Luciano Ambrosini, que também permanece interinamente à frente da Regional Sul até a definição de seu sucessor. Já Leonardo Marins deixou a gestão do interior paulista para assumir a operação na Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo, até então sob o comando de Livia Prata.

Luciano Ambrosini, diretor Comercial Regional São Paulo Interior da Allianz Seguros (foto: Túlio Vidal)

Com as mudanças, a Allianz criou, ainda, uma diretoria exclusiva para o produto Frotas. A nova área foi assumida por Livia Prata, com reporte direto a David Beatham, diretor de Automóvel e Massificados.

Leonardo Marins, diretor Comercial Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo da Allianz Seguros (Foto: Túlio Vidal)

De acordo com Nelson Veiga, diretor executivo comercial da companhia, as modificações visam aprimorar a atuação comercial e acelerar o crescimento sustentável da Allianz. “Essas mudanças reforçam o nosso compromisso em promover talentos internos e alinhar nossas estratégias às necessidades dos nossos parceiros e clientes. Estamos confiantes de que essas transições trarão resultados significativos para Allianz”, afirmou.