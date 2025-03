PagBank ultrapassa 1 milhão de clientes na base de seguros

O PagBank comemora a conquista de mais de 1 milhão de clientes na sua base de produtos de seguros, reforçando sua proposta de valor ao oferecer soluções simples, unificadas e acessíveis aos clientes.

Com um crescimento acima de 100% no ano, o portfólio de seguros do banco digital vem se destacando pela combinação de preços competitivos, coberturas amplas e oferecimento de diversas assistências. Além disso, a facilidade no uso e a transparência nos processos têm atraído novos clientes.

“Por sermos o banco digital que mais entende das necessidades do microempreendedor brasileiro e seguirmos com o propósito de facilitar a vida financeira de pessoas e negócios, disponibilizar produtos de Seguros desenvolvidos especialmente para eles faz toda a diferença na hora da escolha. Ao integrar os seguros ao nosso ecossistema financeiro, proporcionamos uma experiência unificada, onde o cliente pode gerenciar tudo de forma fácil, intuitiva e direto pelo celular”, comenta André Souza, diretor de Negócios Financeiros e Canais Digitais do PagBank.

Além do crescimento constante, o PagBank Seguros possui uma estrutura de pós-vendas que trabalha para o baixo índice de cancelamento e sinistralidade equilibrada, reforçando a sustentabilidade do negócio e a confiança dos clientes na oferta de seus seguros. A categoria se diferencia por meio de suas coberturas amplas, diversificação das assistências prestadas e facilidade no uso, com todo o processo na palma da mão.

“Acreditamos que um banco digital deve ir além dos serviços financeiros tradicionais. Ao oferecer seguros acessíveis e integrados à nossa plataforma, proporcionamos uma experiência completa, onde nossos clientes encontram tudo o que precisam para proteger o seu patrimônio e seu bem-estar. Nosso foco é levar tranquilidade para a vida pessoal, familiar, profissional e financeira dos nossos clientes”, complementa Souza.

Atualmente, o portfólio de Seguros do PagBank conta com os produtos Seguro Empresarial, Assistência Saúde, Seguro Residência, Seguro de Vida, Seguro Conta PagBank e Seguro Cartão PagBank e, em breve, será lançado o seguro de proteção para celular. Mais informações podem ser encontradas no site do PagBank.

Um dos maiores bancos digitais do país em número de clientes, o PagBank oferece ferramentas para vendas presenciais e online, conta digital completa para pessoa física e pessoa jurídica, além de funcionalidades que contribuem para gestão financeira, como Folha de Pagamentos. No PagBank, o cartão de crédito tem limite garantido e os investimentos se tornam limite para o próprio cartão, potencializando os ganhos dos clientes, além de gerar cashback na fatura. No PagBank, quem possui saldo ativo e inativo no FGTS pode solicitar antecipação, além de ser possível a contratação do Consignado INSS para aposentados e pensionistas diretamente pelo app do PagBank.