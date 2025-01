Novo programa da Sura busca aproximar corretores e crescimento

Corretores da Sura em todo o país terão agora um novo programa de incentivo: o Viva Bem Com Sura. Desta forma, a seguradora deseja fortalecer o relacionamento com seus parceiros, reforçando seus esforços pelo crescimento mútuo e relações estratégicas de longo prazo.

Com objetivo de impulsionar a produtividade e o desenvolvimento da sua rede de corretores, o projeto também tem como foco compartilhar conhecimento e benefícios. A novidade também faz parte do planejamento para atingir a meta de R$5 bilhões de prêmios emitidos até 2028.

“Somos uma companhia feita de pessoas para pessoas. Acreditamos no relacionamento próximo e em potencializar todos os públicos com os quais nos relacionamos. A venda via corretor é o nosso principal canal de distribuição e temos no Viva Bem Com Sura nosso caminho de aproximação e crescimento sustentável mútuo. Juntos podemos ir muito mais longe”, diz Daniel Betancur, Vice-Presidente de Clientes, Canais e Acessos da companhia no Brasil.

Viva Sura: Os representantes que atingirem metas específicas dentro das ações de vendas, serão contemplados com experiências gastronômicas, culturais, de bem-estar ou esportivas, dando vida a filosofia do “assegure-se de viver”.

Bem Sura: a Sura oferecerá cursos e capacitações para promover conhecimento e potencializar os corretores e as corretoras. Os encontros serão gratuitos e disponíveis a todos o sistema.

Com Sura: Este será o pilar de comissionamento de vendas. A cada prêmio vendido, os corretores cadastrados serão pontuados no site do Programa. Essa pontuação poderá ser convertida em troca por produtos, saques em dinheiro, pagamento de contas de consumo, entre outras opções.

Além disso, a seguradora também realizará sua primeira convenção de vendas, em 2026, levando os corretores e as assessorias mais bem pontuadas no programa para conhecer o coração de sua história: Medelín, na Colômbia.