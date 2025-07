APTS elege nova diretoria e inicia plano de retomada institucional

A Associação Paulista dos Técnicos de Seguro (APTS) elegeu uma nova diretoria e iniciou um plano de retomada das atividades após anos de paralisação. Fundada há 42 anos, a entidade tem como foco a disseminação do conhecimento técnico no setor de seguros e passa agora por um processo de reestruturação administrativa e financeira.

Em assembleia realizada em abril, Evaldir Barboza de Paula foi eleito presidente da APTS. Ele já havia atuado como secretário e diretor financeiro em gestões anteriores e assumiu a responsabilidade de regularizar as pendências financeiras da entidade. “A paralisação se agravou após o falecimento do presidente antecessor, em 2019, e a chegada da pandemia. Como diretor financeiro, decidi assumir os compromissos financeiros para deixar a casa em ordem”, afirma.

Para sanear as contas da entidade, a nova gestão propôs a venda da sede localizada no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. A decisão foi respaldada pelo Conselho da APTS. “A venda do imóvel é inevitável para que possamos quitar as dívidas e, assim, retomar as atividades da entidade com equilíbrio e foco em nosso propósito de disseminar conhecimento técnico”, diz Evaldir.

Além da reorganização financeira, a APTS reformulou seu estatuto, medida que viabilizou a criação de um Conselho de Administração e a nomeação de diretores especialistas em áreas estratégicas. A nova diretoria conta com nomes de peso do setor segurador, como Jayme Garfinkel (ex-presidente do Conselho da Porto), Boris Ber (presidente do Sincor-SP) e Alexandre Camillo (ex-superintendente da Susep), além de outras lideranças reconhecidas.

“A APTS tem uma história sólida e um papel relevante na formação técnica de profissionais do setor. Nosso foco agora é reorganizar a entidade e restabelecer os eventos que fizeram parte da trajetória de muitos corretores e especialistas em seguros”, afirma o presidente. Segundo ele, os primeiros passos já foram dados com a nomeação das diretorias Técnica, Jurídica e de Eventos, aprovadas pela diretoria executiva, que inclui Luiz Macoto Sakamoto como diretor financeiro.

“O mercado reconhece a importância histórica da APTS. Muitos profissionais que passaram por nossos eventos guardam gratidão e querem retribuir. Estamos confiantes de que, com união e compromisso, vamos recolocar a entidade no papel que sempre ocupou”, conclui Sakamoto.

A nova diretoria da APTS para o período de 2025 a 2028 é composta por Evaldir Barboza de Paula na presidência, Octavio José Milliet como vice-presidente e Luiz Macoto Sakamoto como diretor financeiro. O Conselho Consultivo conta com Hélio Opipari Junior, José Luís S. Ferreira da Silva e Cesar Bertacini. Já o Conselho de Administração reúne Alexandre M. Camillo, Boris Ber e Jayme Brasil Garfinkel. No Conselho Fiscal, atuam Claudio Macedo Pinto e Lucas Carazzato Camillo. A estrutura também inclui diretores nomeados: Alexandre Del Fiori na Diretoria Técnica, Felipe Galesco na Diretoria Jurídica e Umile Ritacco na Diretoria de Eventos.

N.G.