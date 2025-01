Mercado de planos odontológicos em 2025: expectativas e cenários para o setor

O setor de planos odontológicos no Brasil continua em franca expansão, tendo alcançado, em novembro de 2024, a marca de 34,34 milhões de beneficiários. Esse aumento reflete não apenas o crescente reconhecimento da importância da saúde bucal, mas também as mudanças no comportamento dos consumidores.

A expectativa para a próxima década é que o setor ultrapasse o número de beneficiários dos planos médicos, hoje com 51,5 milhões de usuários, consolidando-se como uma solução acessível e eficiente para a população brasileira.

“Para 2025, esperamos um crescimento ainda mais vigoroso, em torno de 7%, mas isso depende diretamente do desempenho da economia. Uma economia aquecida incentiva as empresas a investirem, contratarem mais e, consequentemente, ampliarem a base de Beneficiários. Além disso, com o aumento do poder de compra, famílias também tendem a contratar Planos Odontológicos”, afirma o Roberto Seme Cury, presidente da Associação Brasileira de Planos Odontológicos (Sinog) que representa 72% do mercado de operadoras de planos odontológicos.

O ticket médio mensal de apenas R$ 19, a facilidade de contratação online e a crescente conscientização sobre a saúde integrada, potencializada pela pandemia de Covid-19, são fatores que também contribuem para impulsionar o setor, segundo Cury.

Esse crescimento, contudo, também traz desafios para o setor, como manter a sustentabilidade financeira das operadoras com crescimento vigoroso, combater as fraudes na Odontologia com ações propositivas, acompanhar a rápida evolução tecnológica, focar no atendimento e satisfação do beneficiário. “Reduzir o ‘churn’ da carteira de beneficiários individuais é o grande desafio além de implementar programas de prevenção e educação em saúde bucal para reduzir a incidência de tratamentos de alto custo, desenvolver programas educativos e campanhas para incentivar hábitos saudáveis”, comenta Cury, que destaca ainda a meta de reduzir o índice de cancelamentos de planos e combater casos de fraudes.

Principais Tendências para 2025

A personalização é uma das grandes apostas do setor para 2025. Planos customizados com coberturas específicas para próteses, ortodontia e implantes devem ganhar espaço, enquanto operadoras investem em estratégias para atender perfis corporativos diversificados. No âmbito regulatório, o setor deve passar por alterações, uma vez que a atual regulação foi elaborada para os planos médico-hospitalares, com seus riscos e complexidades diferentes dos planos odontológicos.

“Temos dialogado com a ANS reforçando a importância de uma abordagem específica para os Planos Odontológicos, com regulamentação mais equilibrada, visto que possuem características distintas, como menor complexidade, maior previsibilidade, sinistros controlados, reajustes alinhados aos índices de inflação e número extremamente reduzido de reclamações em comparação aos planos médico-hospitalares”, ressalta Cury.

Tecnologia e Inovação

A transformação digital também deve continuar remodelando o mercado. Big data e Inteligência Artificial (IA) já são ferramentas estratégicas para melhorar a eficiência operacional, incluindo o acompanhamento de custos, eficiência, prevenção de Fraudes, aprimorar processos de Auditoria e otimizar a experiência do cliente. Porém, como destaca Dr. Cury, “a eficácia da IA depende da capacidade das pessoas envolvidas nos projetos. Empresas com apetite ao risco e investimentos robustos em inovação serão protagonistas.”

Áreas como SEO (Search engine optmization), marketing digital e redes sociais também ganharão relevância, ajudando as operadoras a engajar clientes e fortalecer a retenção. Além disso, investir em parcerias estratégicas e formação de equipes qualificadas são fundamentais para uma realidade cada vez mais digital e centrada no paciente.

O futuro da Saúde Bucal

De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o setor de planos odontológicos conquistou, entre novembro de 2023 e novembro de 2024, um aumento de 2,2 milhões de novos Beneficiários, o que corresponde a um crescimento de 6,83% no período, totalizando atualmente 34.347.368 Beneficiários.

No comparativo entre os planos médico-hospitalares e planos odontológicos, nos últimos 10 anos, enquanto o crescimento de planos médico-hospitalares foi de aproximadamente 1 milhão de beneficiários, nos planos odontológicos, no mesmo período houve um crescimento aproximado de 14 milhões de beneficiários.



Apesar dos avanços, Cury ressalta a necessidade de educar a população sobre a importância da Saúde Bucal como um cuidado permanente e não pontual. “Uma grande parte da população não enxerga a Saúde Bucal como um cuidado para toda a vida. Ele adquire o plano odontológico, faz o tratamento e para de pagar. Esta mudança de “mindset” é demorada, mas com a disseminação de informações e esclarecimento sobre a importância da saúde bucal, haverá, ao longo dos próximos anos, uma mudança de comportamento dos consumidores, favorecendo um crescimento ainda mais vigoroso”, complementa.