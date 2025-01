Évora Seguros expande portfólio e entra no mercado de consórcios 

Com quase três décadas de história, a Évora Seguros dá mais um passo em sua estratégia de diversificação e anuncia a entrada no mercado de consórcios. Essa nova vertical complementa a carteira da corretora que, desde 2024, atua também no setor de benefícios, fortalecendo sua proposta de oferecer um portfólio cada vez mais completo para seus clientes.

A vertical será liderada por Lindomar Silva, profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado de consórcios, tendo ocupado posições em empresas como Porto Seguro Consórcio e Consórcio Embracon. Silva assume o desafio de consolidar o consórcio como um pilar estratégico na diversificação do portfólio da companhia.

“Esse é mais um marco na trajetória da empresa. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência diferenciada, conectada às necessidades de cada cliente e alinhada ao cenário econômico atual, onde o consórcio surge como uma alternativa vantajosa para planejamento financeiro”, afirma Silva.

Thiago Rocha, Diretor Geral da Évora, destaca que a novidade reflete o compromisso da corretora em estar cada vez mais próxima de seus clientes, oferecendo soluções que vão além do seguro tradicional.

“Queremos ser a referência para nossos clientes em todos os momentos, atuando como consultora em seguros e produtos financeiros complementares. Essa nova vertical reafirma nosso propósito de acompanhar as mudanças do mercado e oferecer mais do que um portfólio robusto, que traz tranquilidade e resiliência financeira. Queremos estar ao lado deles no planejamento e proteção dos seus sonhos”, reforça Rocha.