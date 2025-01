Generali fecha parceria com Grupo Ramiro Campelo

O Grupo Ramiro Campelo e a seguradora Generali firmaram parceria para oferecer produtos de seguros para os seus clientes. A rede é composta pelas marcas Guaibim e Casa+Fácil e atua com varejo de telefonia celular, eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, materiais de construção e utilidades para o lar.

A partir de agora, os consumidores têm acesso aos seguros de garantia estendida, proteção financeira, residencial e acidentes pessoais em suas lojas. Os clientes ainda poderão se beneficiar de assistências para suas residências e concorrer a sorteios.

“Firmar essa parceria com o Grupo Ramiro Campelo vai além de uma estratégia comercial para a Generali; é uma oportunidade de levar o impacto social do seguro para outras geografias, além de promover a democratização do acesso aos benefícios de seguridade. Queremos aproximar dos clientes soluções que realmente façam a diferença no seu dia a dia”, afirma Claudia Lopes, diretora comercial & Marketing da Generali.

Márcio Queiroz, diretor comercial da rede, explica que “a mudança de fornecedor marca uma nova era para a companhia, que busca se posicionar como referência em inovação e qualidade no atendimento ao cliente no mercado de varejo”.

O contrato tem duração de 5 anos, com expectativa de romper a barreira de R$ 90 milhões em prêmios durante sua vigência. Os seguros da Generali já estão disponíveis nas lojas do Grupo.